Anteprima Newcastle - Qarabağ, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni
martedì 24 febbraio 2026
Dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni in vista della gara di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League.
Il Newcastle ospita il Qarabağ al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League il 24 febbraio.
La partita in breve
Quando: martedì 24 febbraio (21:00 CET)
Dove: St James' Park, Newcastle
Cosa: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League
Andata: Qarabağ - Newcastle 1-6
Chi: i vincitori della Coppa di Lega 2025 contro i campioni dell'Azerbaigian
Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta
Dove guardare la partita in TV
Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.
Cosa devi sapere?
Il Newcastle ha un piede agli ottavi di finale dopo la netta vittoria dell'andata, ma Anthony Gordon, solo il 18esimo giocatore a segnare quattro gol in una singola gara di Champions League, non si lascia prendere troppo la mano: "Il nostro obiettivo è semplice: andare avanti una partita dopo l'altra e cercare di vincere la prossima", ha commentato.
L'allenatore del Qarabağ, Gurban Gurbanov, si è preso un momento per riflettere sullo storico percorso del club in questa stagione e ha ringraziato i tifosi per il loro incrollabile sostegno. L'obiettivo è concludere al meglio la gara contro il Newcastle e ottenere un risultato migliore rispetto all'ultima trasferta in Inghilterra, persa 6-0 ad Anfield.
Probabili formazioni
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Jacob Murphy, Osula, Barnes
Qarabağ: Kochalski; Silva, Hüseynov, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran
Stato di forma
Newcastle
Forma: SVVVSS
Ultima partita: Man City - Newcastle 2-1, 21/02, Premier League
Qarabağ
Forma: SVVSVS
Ultima partita: Qarabağ - Newcastle 1-6, 18/02, UEFA Champions League
L'opinione dal campo
Eddie Howe, allenatore Newcastle: "Incoraggio i miei giocatori a sognare e a pensare 'e se...?' [in Champions League]. Abbiamo dimostrato di poter competere, ma prima di tutto vogliamo vincere domani. Abbiamo trovato il ritmo, la costanza e l'energia che cercavamo".
Gurban Gurbanov, allenatore Qarabağ: "Purtroppo abbiamo perso con un risultato pesante, non lo volevamo. I miei giocatori non sono riusciti a riprendersi dopo il primo gol e i nostri avversari sono molto veloci. Anche la loro preparazione è di alto livello. Vogliamo ringraziare i tifosi per essere stati al nostro fianco fino alla fine".