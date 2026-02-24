Anteprima Newcastle - Qarabağ, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni

Il Newcastle ospita il Qarabağ al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League il 24 febbraio.

La partita in breve Quando: martedì 24 febbraio (21:00 CET)﻿

Dove: St James' Park, Newcastle

Cosa: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

Andata: Qarabağ - Newcastle 1-6

Chi: i vincitori della Coppa di Lega 2025 contro i campioni dell'Azerbaigian

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Il Newcastle ha un piede agli ottavi di finale dopo la netta vittoria dell'andata, ma Anthony Gordon, solo il 18esimo giocatore a segnare quattro gol in una singola gara di Champions League, non si lascia prendere troppo la mano: "Il nostro obiettivo è semplice: andare avanti una partita dopo l'altra e cercare di vincere la prossima", ha commentato.

L'allenatore del Qarabağ, Gurban Gurbanov, si è preso un momento per riflettere sullo storico percorso del club in questa stagione e ha ringraziato i tifosi per il loro incrollabile sostegno. L'obiettivo è concludere al meglio la gara contro il Newcastle e ottenere un risultato migliore rispetto all'ultima trasferta in Inghilterra, persa 6-0 ad Anfield.

Highlights Champions League: Qarabağ - Newcastle 1-6

Probabili formazioni

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Jacob Murphy, Osula, Barnes

Qarabağ: Kochalski; Silva, Hüseynov, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran

Stato di forma

Newcastle

Forma: SVVVSS

Ultima partita: Man City - Newcastle 2-1, 21/02, Premier League

Qarabağ

Forma: SVVSVS

Ultima partita: Qarabağ - Newcastle 1-6, 18/02, UEFA Champions League

L'opinione dal campo

Eddie Howe, allenatore Newcastle: "Incoraggio i miei giocatori a sognare e a pensare 'e se...?' [in Champions League]. Abbiamo dimostrato di poter competere, ma prima di tutto vogliamo vincere domani. Abbiamo trovato il ritmo, la costanza e l'energia che cercavamo".

Gurban Gurbanov, allenatore Qarabağ: "Purtroppo abbiamo perso con un risultato pesante, non lo volevamo. I miei giocatori non sono riusciti a riprendersi dopo il primo gol e i nostri avversari sono molto veloci. Anche la loro preparazione è di alto livello. Vogliamo ringraziare i tifosi per essere stati al nostro fianco fino alla fine".