Anteprima Atlético - Club Brugge: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e ultime notizie

L'Atleti ospita il Club Brugge al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League il 24 febbraio.

In breve Dove: martedì 24 febbraio (18:45 CET)﻿

Quando: Estadio Metropolitano, Madrid

Cosa: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

Andata: Club Brugge - Atleti 3-3

Chi: i tre volte finalisti contro i vicecampioni del 1978

Cosa c'è da sapere?

"Una partita bellissima", ha riassunto Diego Simeone dopo le emozioni dell'andata a Bruges, con Christos Tzolis che ha segnato il sesto gol della gara all'89' portando il Club Brugge in parità e preparando la sfida decisiva di Madrid.

"Tutto è ancora in gioco", ha detto il capitano del Club Brugge, Hans Vanaken in attesa del ritorno, ma Simeone ha subito ribattuto: "Dobbiamo finire l'opera nel miglior modo possibile in casa".

Highlights Champions League: Club Brugge - Atleti 3-3

Probabili formazioni

Atleti: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Sørloth

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Vetlesen; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis

Stato di forma

Atleti

Forma: VPSVSV

Ultima partita: Atleti - Espanyol 4-2, 21/02, Liga

Club Brugge

Forma: VPVVSV

Ultima partita: Club Brugge - OH Leuven 2-1, 21/02, First League

L'opinione dal campo

Diego Simeone, allenatore Atleti: "Abbiamo bisogno che i tifosi stiano vicini alla squadra; la loro energia ci nutre. Dobbiamo ricambiare il favore con il duro lavoro e un bel calcio. [Il Club Brugge] gioca bene, è coraggioso e dà filo da torcere perché ha un allenatore che fa tutto nel modo giusto. Ha sempre fatto bene ogni volta che ci siamo affrontati. Dobbiamo essere pronti ad adattarci durante la partita".

Ivan Leko, allenatore Club Brugge: "Giocare in Champions League con il Club Brugge è un privilegio, ma si vuole sempre di più. Cerchiamo di dimostrare che questo non è il nostro limite. Siamo qui per fare risultato, per dimostrare che possiamo farcela anche contro le squadre più grandi. In ogni caso sappiamo chi abbiamo di fronte".