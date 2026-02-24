Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Anteprima Atlético - Club Brugge: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e ultime notizie

martedì 24 febbraio 2026

Dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e ultime notizie in vista del ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Julián Alvarez dell'Atleti e Carlos Forbs del Club Brugge
Julián Alvarez dell'Atleti e Carlos Forbs del Club Brugge

L'Atleti ospita il Club Brugge al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League il 24 febbraio.

In breve

Dove: martedì 24 febbraio (18:45 CET)﻿
Quando: Estadio Metropolitano, Madrid
Cosa: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League
Andata: Club Brugge - Atleti 3-3
Chi: i tre volte finalisti contro i vicecampioni del 1978
Come seguirla: tutte le notizie e gli aggiornamenti live qui

Come guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa c'è da sapere?

"Una partita bellissima", ha riassunto Diego Simeone dopo le emozioni dell'andata a Bruges, con Christos Tzolis che ha segnato il sesto gol della gara all'89' portando il Club Brugge in parità e preparando la sfida decisiva di Madrid.

"Tutto è ancora in gioco", ha detto il capitano del Club Brugge, Hans Vanaken in attesa del ritorno, ma Simeone ha subito ribattuto: "Dobbiamo finire l'opera nel miglior modo possibile in casa".

Highlights Champions League: Club Brugge - Atleti 3-3

Probabili formazioni

Atleti: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Sørloth

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Vetlesen; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis

Stato di forma

Atleti

Forma: VPSVSV
Ultima partita: Atleti - Espanyol 4-2, 21/02, Liga

Club Brugge

Forma: VPVVSV
Ultima partita: Club Brugge - OH Leuven 2-1, 21/02, First League

L'opinione dal campo

Diego Simeone, allenatore Atleti: "Abbiamo bisogno che i tifosi stiano vicini alla squadra; la loro energia ci nutre. Dobbiamo ricambiare il favore con il duro lavoro e un bel calcio. [Il Club Brugge] gioca bene, è coraggioso e dà filo da torcere perché ha un allenatore che fa tutto nel modo giusto. Ha sempre fatto bene ogni volta che ci siamo affrontati. Dobbiamo essere pronti ad adattarci durante la partita".

Ivan Leko, allenatore Club Brugge: "Giocare in Champions League con il Club Brugge è un privilegio, ma si vuole sempre di più. Cerchiamo di dimostrare che questo non è il nostro limite. Siamo qui per fare risultato, per dimostrare che possiamo farcela anche contro le squadre più grandi. In ogni caso sappiamo chi abbiamo di fronte".

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 24 febbraio 2026