Anteprima Atlético - Club Brugge: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e ultime notizie
martedì 24 febbraio 2026
Dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e ultime notizie in vista del ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
L'Atleti ospita il Club Brugge al ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League il 24 febbraio.
In breve
Dove: martedì 24 febbraio (18:45 CET)
Quando: Estadio Metropolitano, Madrid
Cosa: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League
Andata: Club Brugge - Atleti 3-3
Chi: i tre volte finalisti contro i vicecampioni del 1978
Come seguirla: tutte le notizie e gli aggiornamenti live qui
Come guardare la partita in TV
Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.
Cosa c'è da sapere?
"Una partita bellissima", ha riassunto Diego Simeone dopo le emozioni dell'andata a Bruges, con Christos Tzolis che ha segnato il sesto gol della gara all'89' portando il Club Brugge in parità e preparando la sfida decisiva di Madrid.
"Tutto è ancora in gioco", ha detto il capitano del Club Brugge, Hans Vanaken in attesa del ritorno, ma Simeone ha subito ribattuto: "Dobbiamo finire l'opera nel miglior modo possibile in casa".
Probabili formazioni
Atleti: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Sørloth
Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Vetlesen; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis
Stato di forma
Atleti
Forma: VPSVSV
Ultima partita: Atleti - Espanyol 4-2, 21/02, Liga
Club Brugge
Forma: VPVVSV
Ultima partita: Club Brugge - OH Leuven 2-1, 21/02, First League
L'opinione dal campo
Diego Simeone, allenatore Atleti: "Abbiamo bisogno che i tifosi stiano vicini alla squadra; la loro energia ci nutre. Dobbiamo ricambiare il favore con il duro lavoro e un bel calcio. [Il Club Brugge] gioca bene, è coraggioso e dà filo da torcere perché ha un allenatore che fa tutto nel modo giusto. Ha sempre fatto bene ogni volta che ci siamo affrontati. Dobbiamo essere pronti ad adattarci durante la partita".
Ivan Leko, allenatore Club Brugge: "Giocare in Champions League con il Club Brugge è un privilegio, ma si vuole sempre di più. Cerchiamo di dimostrare che questo non è il nostro limite. Siamo qui per fare risultato, per dimostrare che possiamo farcela anche contro le squadre più grandi. In ogni caso sappiamo chi abbiamo di fronte".