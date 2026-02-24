Anteprima Inter - Bodø/Glimt, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni

L'Inter ospita il Bodø/Glimt nella gara di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League il 24 febbraio.

La partita in breve Quando: martedì 24 febbraio (21:00 CET)﻿

Dove: stadio San Siro, Milano

Cosa: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League

Andata: Bodø/Glimt - Inter 3-1

Chi: i tre volte campioni d'Europa contro i quattro volte campioni di Norvegia

Cosa devi sapere?

All'andata, il Bodø/Glimt si è confermato squadra più che temibile nelle gare casalinghe di Champions League, battendo i nerazzurri 3-1 dopo le vittorie contro Atlético e Manchester City. La squadra, però, non ha intenzione di fermarsi qui e l'allenatore Kjetil Knutsen ha dichiarato: "Dobbiamo attaccare".

Per quanto riguarda l'Inter, il centrocampista Petar Sučić invita a mantenere la calma nonostante la delusione: "È stata una brutta serata per noi, ma dobbiamo restare calmi e credere nella vittoria". Per riuscirci, sarà necessario migliorare i risultati in casa in Champions League dopo le due sconfitte precedenti.

Probabili formazioni

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge

Dati e statistiche sulla partita

Statistiche

Inter

Forma: VSVVVV

Ultima partita: Lecce - Inter 0-2, 21/02, Serie A

Bodø/Glimt

Forma: VVVPVS

Ultima partita: Bodø/Glimt - Inter 3-1, 18/02, Champions League

Le parole dal campo

Cristian Chivu, allenatore Inter: "Dovevamo fare meglio [nella gara di andata] e c'è molta delusione, ma abbiamo azzerato tutto. Ora mi interessa il nostro approccio e la nostra fiducia: dobbiamo essere la versione migliore di noi stessi e sapere che possiamo ribaltare la situazione."

Kjetil Knutsen, allenatore Bodø/Glimt: "Non dobbiamo solo difendere. Per me è meglio entrare in campo pensando che siamo sullo 0-0 e che non possiamo chiuderci in difesa. Dobbiamo avere equilibrio: non è bene essere troppo difensivi e magari rinunciare al contropiede. Tutta la squadra deve difendere, ma dobbiamo anche attaccare insieme. È il nostro modo di pensare."

L'opinione dei reporter

Vieri Capretta, reporter Inter: la vittoria del Bodø/Glimt ha dimostrato di cosa è capace la squadra. San Siro può essere uno stadio ostico, anche se l'Inter ha subito due sconfitte consecutive in casa nella fase campionato. I nerazzurri navigano indisturbati in Serie A, con sette vittorie consecutive, mentre la squadra norvegese ha vinto solo una volta in trasferta in questa Champions League battendo l'Atleti 2-1 a Madrid. Tuttavia, nessuna delle due squadre si preoccuperà troppo delle statistiche al calcio d'inizio.