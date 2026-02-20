Momenti Priceless della Settimana: Noa Lang, Anthony Gordon, Désiré Doué, Kasper Høgh e Serhou Guirassy star

Scopri i gol più importanti, le storie da favola e i momenti più entusiasmanti che hanno caratterizzato l'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League con i nostri Momenti Priceless Mastercard della Settimana.

Mastercard Priceless Moments

I primi gol di Lang con il Galatasaray danno il via alla rimonta

Noa Lang è stato decisivo nella rimonta del Galatasaray. A quattro minuti dall'inizio del secondo tempo, si avventa sulla respinta del portiere avversario dopo un tiro di Barış Alper Yılmaz, segnando la rete del 2-2.

Quello è il primo gol di Lang con la maglia del club alla sua decima presenza in tutte le competizioni da quando è arrivato in prestito dal Napoli, dove aveva iniziato la sua campagna europea nella fase campionato.

Poi tocca a Davinson Sánchez portare in vantaggio il Galatasaray: dopo uno svarione difensivo della Juve, Victor Osimhen serve l'olandese che con freddezza deposita il pallone in rete al 75' siglando il suo secondo gol personale con la maglia del Cimbom.

La vittoria per 5-2 sulla Juventus è anche quella col margine più ampio di sempre del Galatasaray nella fase a eliminazione diretta di Champions League. Lang è anche diventato il primo giocatore a segnare più di un gol in una singola partita a eliminazione diretta di Champions League per il club.

Champions League highlights: Galatasaray - Juventus 5-2 ﻿

Gordon scatenato a Baku

Anthony Gordon ruba la scena a Baku, segnando quattro gol nel primo tempo e diventando il miglior marcatore di tutti i tempi del Newcastle United in Champions League, nonché il secondo inglese a raggiungere i dieci gol in una sola stagione, dopo Harry Kane (11).

Il suo primo gol arriva dopo soli tre minuti con un tiro al volo che si infila nell'angolino basso. Al 32' trasforma con sicurezza un rigore, prima di segnare la tripletta un minuto dopo aggirando il portiere avversario. Infine completa il poker segnando il rigore da lui stesso procurato.

Gordon è diventato il secondo giocatore a segnare quattro gol nel primo tempo in una partita di Champions League, dopo Luiz Adriano nel 2014, e si è unito a Faustino Asprilla e Alan Shearer come autori di triplette con il Newcastle in questa competizione.

Il margine di cinque gol dei Magpies nella loro schiacciante vittoria per 6-1 sul Qarabağ rappresenta la più larga di sempre del club in Champions League.

Champions League: Qarabağ - Newcastle 1-6 ﻿

Doué salva il Paris

Diciotto minuti giocati. Due gol di svantaggio. Un rigore sbagliato da Vitinha. Il Paris aveva bisogno di una scintilla. L'ha trovata in Désiré Doué.

Entrato al 27° minuto al posto di Ousmane Dembélé, il ventenne nonperde tempo. Due minuti dopo, aveva già cambiato le sorti della partita.

Con Doué spalle alla porta all'interno dell'area, Bradley Barcola gli serve un pallone. Un tocco per girarsi. Un altro per prepararsi. Un terzo per tirare sul secondo palo. La partita è nuovamente aperta.

Poco prima dell'intervallo, il suo tiro dalla distanza crea l'occasione che permette ad Achraf Hakimi di riportare il risultato in parità. Poi Doué colpisce ancora, questa volta con un tiro preciso e calibrato che completa la rimonta e vale un indimenticabile successo per 3-2 contro il Monaco.

Già due volte nel tabellino dei marcatori contro il Leverkusen all'inizio della fase campionato, Doué è adesso a quota quattro gol in cinque partite di Champions League in questa stagione.

Guarda la doppietta di Désiré Doué del Paris contro il Monaco

Høgh ancora una volta decisivo in una vittoria del Bodø/Glimt

Il cammino travolgente del Bodø/Glimt prosegue all'Aspmyra dove i norvegesi battono 3-1 l'Inter nell'andata, sulla scia dei successi contro Manchester City e Atleti nelle ultime giornate della fase campionato.

Al 20° minuto, Sondre Brunstad Fet finalizza un contropiede dopo un magnifico colpo di tacco spalle alla porta di Kasper Høgh. Verso l'ora di gioco, il Bodø/Glimt si affida nuovamente a Høgh. Questa volta il danese punta l'area di rigore attirando due giocatori e liberando lo spazio per Jens Petter Hauge, che con una conclusione fulminea deposita il pallone all'incrocio dei pali. Pochi minuti dopo, tocca a Høgh scrivere il suo nome sul taccuino dei marcatori, trasformando da distanza ravvicinata dopo un altro scambio perfetto con un compagno.

"Mi sento benissimo, sono solo grato di giocare con questa squadra", ha ammesso Høgh, eletto Player of the Match.

Il risultato ha reso il Bodø/Glimt la prima squadra norvegese a vincere tre partite consecutive di Champions League e la prima norvegese a sconfiggere l'Inter in una competizione UEFA.

Champions League highlights: Bodø/Glimt - Inter 3-1 ﻿

Guirassy letale col Dortmund

Passano appena tre minuti prima che Serhou Guirassy svetti più in alto di tutti spianando la strada al successo per 2-0 del Borussia Dortmund sull'Atalanta.

Al suo quarto gol stagionale nella competizione, l'attaccante guineano salta più in alto di tutti sul secondo palo per raccogliere il perfetto cross dalla destra di Julian Ryerson, battendo con un potente colpo di testa Marco Carnesecchi, rimasto immobile sul primo palo.

Tre minuti prima dell'intervallo, Guirassy è nuovamente protagonista. Dopo un rapido uno-due con Felix Nmecha, accelera, sfrecciando sulla fascia sinistra superando il suo marcatore. Dalla linea di metà campo, entra in area di rigore prima di servire il più facile degli assist per Maximilian Beier (il suo quarto assist della stagione).