Momenti Priceless della settimana: Anatoliy Trubin, Alisson Santos e Santiago Hezze

Scopri i gol più importanti, le storie da favola e i momenti più entusiasmanti che hanno caratterizzato l'ottava giornata di UEFA Champions League con i Momenti Priceless Mastercard della settimana.

Mastercard Priceless Moments

Il portiere goleador Trubin salva il Benfica

"È stato un momento folle. Non sono abituato a segnare. Ho 24 anni ed è la mia prima volta. Incredibile", ha dichiarato Anatoliy Trubin dopo che il suo straordinario gol nei minuti di recupero ha permesso al Benfica di qualificarsi agli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Nonostante fosse in vantaggio per 3-2, la squadra di José Mourinho aveva ancora bisogno di un altro gol per assicurarsi la qualificazione. Con il Real Madrid ridotto a nove uomini e i padroni di casa che spingevano in avanti nei minuti finali, l'allenatore del Benfica ordina al suo portiere di andare nell'area avversaria per l'ultimo calcio di punizione.

"Non avevo capito cosa ci servisse. Tomás [Araújo] e António [Silva] dicevano "uno, uno" e io pensavo "Uno cosa?". Ma poi ho visto che tutti mi dicevano di andare avanti, compreso il mister, quindi mi sono gettato in area di rigore", ha raccontato Trubin.

Mentre l'ultima linea del Real Madrid arretra in fretta, il cross di Fredrik Aursnes giunge al centro dell'area di rigore e trova la testa di Trubin che con una coordinazione da attaccante di razza realizza in tuffo al 98° minuto il gol che vale il 4-2 e la qualificazione del Benfica alla fase a eliminazione diretta.

"È un gol incredibile", ha ammesso Mourinho, mentre Trubin è diventato il quinto portiere a segnare in Champions League.

Guarda il gol all'ultimo respiro di Anatoliy Trubin da tutte le angolazioni

Il Bodø/Glimt vince la sua seconda partita contro una big e si qualifica

Il Bodø/Glimt stende un'altra big del calcio europeo in rimonta - 2-1 contro l'Atleti - e si qualifica agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

La squadra norvegese passa in svantaggio dopo 15 minuti, poi alla mezz'ora Fredrik Sjøvold pareggia con un gol fatto di velocità e tempismo, invertendo l'inerzia della partita all'Estadio Metropolitano.

Kasper Høgh è ancora una volta decisivo (dopo la doppietta nella precedente vittoria), avventandosi prima di tutti sul pallone in una mischia nell'area di rigore completando la rimonta a Madrid.

La vittoria è arrivata dopo lo straordinario 3-1 del Bodø/Glimt sul Manchester City nella settima giornata, in quella che è stata solo la seconda vittoria in Champions League nella storia del club.

"La sensazione è incredibile, sono davvero orgoglioso. Non voglio fare paragoni, ma facciamo quello che dobbiamo fare. Dobbiamo esserne estremamente orgogliosi. I risultati parlano da soli", ha detto l'allenatore Kjetil Knutsen.

Champions League: Atléti - Bodø/Glimt 1-2 ﻿

Alisson Santos entra dalla panchina e regala gli ottavi allo Sporting

Entrato in campo nei minuti di recupero quando il risultato era fermo sul 2-2, Alisson Santos sale in cattedra e regala allo Sporting CP la qualificazione.

Quando Unai Simón riesce a respingere il tiro di Luis Suárez al quarto dei cinque minuti di recupero, la palla vagante cade proprio davanti all'esterno brasiliano. Un primo tocco impreciso rischia di vanificare l'occasione, ma lui si riprende immediatamente, supera due difensori e scaglia un rasoterra potente che trafigge il portiere avversario.

Il gol del 23enne ha garantito allo Sporting CP il settimo posto nella fase campionato e la qualificazione diretta agli ottavi di finale. È stato il suo terzo gol della stagione, che si aggiunge ai precedenti contro il Kairat Almaty e il Marseille.

Champions League: Athletic Club - Sporting CP 2-3 ﻿

Hezze pone fine a 12 anni di assenza dell'Olympiacos alla fase a eliminazione diretta

Dopo 12 anni, l'Olympiacos mette fine all'assenza dalla fase a eliminazione diretta di Champions League con una vittoria per 2-1 in casa dell'Ajax.

"Sono felicissimo della qualificazione. È un grande risultato per la squadra e sono davvero contento di aver visto tutti i nostri tifosi qui festeggiare insieme a noi", ha dichiarato Santiago Hezze, il cui gol di testa nel finale si è rivelato decisivo.

Il centrocampista ha segnato il suo primo gol in Champions League deviando in rete un calcio d'angolo battuto da Chiquinho da posizione defilata, un gol che ha assicurato i tre punti e confermato il passaggio del turno dell'Olympiacos.

Dopo aver raccolto solo due punti nelle prime cinque partite, la squadra di José Luis Mendilibar ha ribaltato clamorosamente le sorti, mettendo a segno tre vittorie consecutive e prolungando così la propria campagna europea.