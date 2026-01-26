Ottava giornata Champions League: statistiche e guida alle partite

In vista dell'ottava e ultima giornata della fase campionato, 15 squadre sono matematicamente al turno successivo, ma solo Arsenal e Bayern München sono certe della qualificazione agli ottavi di finale. Con quattro squadre eliminate, restano 17 club in lizza per gli ultimi posti disponibili nella fase a eliminazione diretta.

Esaminiamo numeri e statistiche di tutte le partite dell'ultima giornata della fase campionato.

Calcio d'inizio ore 21:00 CET di mercoledì 28 gennaio.

Ajax e Olympiacos si sono affrontate sei volte nelle competizioni UEFA, con due vittorie a testa e due pareggi. Il loro ultimo incontro risale alla fase a gironi della Champions League 1998/99, quando l'Olympiacos vinse 1-0 in casa prima del 2-0 dell'Ajax ad Amsterdam.

L'Ajax ha perso solo una delle ultime 15 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre greche (9 vittorie e 5 pareggi), l'unica sconfitta risale all'ultimo incontro: 1-0 in casa contro il Panathinaikos nella partita di ritorno del terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2024/25.

Il club dei Paesi Bassi ha subito gol per primo in tutte e sette le partite di questa fase campionato.

L'Olympiacos ha perso solo una delle ultime sei partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre dei Paesi Bassi (2 vittorie e 3 pareggi).

La squadra greca punta a vincere due partite consecutive in trasferta nel tabellone principale della Champions League per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscita nella stagione 2015/16 con le vittorie contro Arsenal e GNK Dinamo.

L'Olympiacos ha anche vinto partite consecutive nella stessa edizione di questa competizione per la prima volta dal 2015/16, quando ne vinse tre di fila.

L'Arsenal è l'unica squadra ad aver vinto le prime sette partite di questa fase campionato. Nessuna squadra ha vinto tutte e otto le partite da quando nella passata stagione si è passato al format della fase campionato.

I Gunners hanno vinto sette partite consecutive per la prima volta nella storia delle competizioni UEFA.

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Inter nella quarta giornata dell'edizione 2024/25, l'Arsenal ha vinto 11 partite consecutive nella fase campionato, subendo solo quattro gol in questa striscia.

L'Arsenal ha aperto le marcature in tutte e sette le partite di questa fase campionato e ha segnato almeno tre gol nelle ultime cinque gare della competizione.

Gabriel Martinelli è andato in gol nelle ultime tre partite casalinghe dell'Arsenal in questa Champions League.

Il Kairat Almaty non ha vinto nessuna delle ultime dieci partite disputate nelle competizioni UEFA (3 pareggi e 7 sconfitte).

Monaco e Juventus si sono affrontate sei volte nelle competizioni UEFA, sempre nella fase a eliminazione diretta della Champions League: nella semifinale del 1997/98, nei quarti di finale del 2014/15 e nella semifinale del 2016/17. La squadra italiana ha superato il turno in tutti e tre i casi, vincendo quattro partite su sei, mentre il Monaco ha vinto una sola volta

La squadra francese ha perso solo una delle ultime sette partite casalinghe disputate nella fase a gironi/campionato della Champions League (4 vittorie e 2 pareggi) e non subisce gol in casa nella competizione da due partite.

Il centrocampista del Monaco, Paul Pogba, ha giocato per due periodi distinti nella Juventus all'inizio della sua carriera, segnando 34 gol in 190 partite, mentre Denis Zakaria ha collezionato 15 presenze con i bianconeri in due stagioni prima di trasferirsi al Monaco nell'estate del 2023.

La Juventus ha perso solo tre delle ultime 15 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre francesi (8 vittorie e 4 pareggi).

I bianconeri hanno ottenuto tre vittorie consecutive in Champions League per la prima volta da quando hanno collezionato cinque vittorie consecutive nelle edizioni 2020/21 e 2021/22.

Weston McKennie ha segnato nelle ultime tre partite di Champions League della Juventus. Potrebbe diventare il primo giocatore statunitense a segnare in quattro partite consecutive nel tabellone principale della competizione.

Andata semifinale 2016/17: la doppietta di Higuaín stende il Monaco

Il bilancio degli scontri diretti tra le due squadre è in parità, con due vittorie a testa. Entrambe le squadre hanno vinto le rispettive partite in casa negli incontri del terzo turno della Coppa UEFA 1985/86 e delle semifinali dell'Europa League 2011/12.

L'Athletic Club ha perso solo due delle ultime dieci partite casalinghe disputate nelle competizioni UEFA (7 vittorie e 1 pareggio).

Gorka Guruzeta ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite di Champions League disputate con l'Athletic Club.

Lo Sporting CP non ha mai vinto nelle 14 trasferte contro squadre spagnole in competizioni UEFA (4 pareggi e 10 sconfitte).

La squadra portoghese non vince in trasferta in Champions League da sei partite (2 pareggi e 4 sconfitte).

Luis Suárez ha segnato quattro gol nelle ultime sei partite di Champions League dello Sporting CP.

L'Atleti ha vinto tutte le sei precedenti partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre norvegesi.

La squadra di Diego Simeone ha perso solo una delle ultime 18 partite di Champions League giocate in casa (13 vittorie e 4 pareggi) e vinto 12 delle ultime 13.

La squadra spagnola ha subito almeno un gol nelle ultime dieci partite della fase campionato di Champions League.

L'attaccante dell'Atleti, Alexander Sørloth, ha giocato in prestito al Bodø/Glimt nel 2015, segnando 14 gol in 29 presenze con la maglia del club.

L'Atleti ha segnato nel primo tempo in sei delle sette partite disputate finora in Champions League in questa stagione.

Il Bodø/Glimt non è riuscito a segnare solo in due delle ultime 23 partite disputate nelle competizioni UEFA e ha realizzato almeno due gol in cinque delle sette partite giocate in questa fase campionato.

Il Villarreal è imbattuto nelle quattro precedenti sfide tra queste due squadre nelle competizioni UEFA (3 vittorie e 1 pareggio), ma il Leverkusen ha perso solo una delle ultime otto partite casalinghe nelle competizioni UEFA contro avversari spagnoli (5 vittorie e 2 pareggi) e arriva a questo appuntamento forte di una serie di tre vittorie consecutive.

La squadra tedesca ha vinto cinque partite e pareggiato una delle ultime sei partite della fase a gironi/campionato di Champions League contro squadre spagnole.

Il Leverkusen ha perso solo due delle ultime 17 partite casalinghe disputate nelle competizioni UEFA (10 vittorie e 5 pareggi), ma non vince da quattro partite (2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Villarreal non vince in Champions League da dieci partite (2 pareggi e 8 sconfitte).

Gli spagnoli hanno perso le ultime quattro partite disputate in trasferta nelle competizioni UEFA senza segnare alcun gol.

Dortmund e Inter si incontrano in una competizione UEFA per la prima volta dalla fase a gironi della Champions League 2019/20, quando l'Inter vinse 2-0 in casa nella terza giornata, ma il Dortmund si impose 3-2 in casa nella quarta.

Il BVB ha perso solo una delle ultime 21 partite casalinghe di Champions League (13 vittorie e 7 pareggi).

Una vittoria del Dortmund sarebbe la sua centesima nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

L'Inter ha perso cinque delle ultime sei trasferte della fase a gironi/campionato di Champions League contro squadre tedesche (1 vittoria).

I nerazzurri hanno perso tre partite consecutive in una singola edizione della Champions League per la prima volta; con una sconfitta perderebbe per la prima volta quattro partite consecutive in competizioni UEFA.

Il difensore dell'Inter, Manuel Akanji, ha giocato col Dortmund dal 2018 al 2022, segnando quattro gol in 158 partite. Anche il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan è un ex giocatore del Dortmund: ha segnato 41 gol in 140 partite con il club tedesco.

Highlights 2019/20: Dortmund - Inter 3-2﻿

L'unico precedente tra le due squadre in una competizione UEFA risale alla fase a gironi della Champions League 1992/93, quando il Marseille vinse entrambe le partite: 3-0 in Francia e 1-0 in Belgio.

Il Club Brugge punta alla seconda vittoria contro una squadra francese in questa edizione di Champions League, dopo il successo per 4-1 in casa contro il Monaco nella prima.

Il Club Brugge ha perso solo due delle ultime otto partite disputate in casa in competizioni UEFA contro squadre francesi (3 vittorie e 3 pareggi).

Il Marseille non perde da sette partite contro squadre belghe nelle competizioni UEFA (4 vittorie e 3 pareggi); l'ultimo successo è stato un 3-2 in trasferta contro l'Union SG nella sesta giornata.

L'OM punta a vincere due partite consecutive in trasferta nella fase a gironi della Champions League per la prima volta dalla stagione 2010/11.

Il Tottenham ha vinto tre delle sei precedenti sfide disputate tra le due squadre nelle competizioni UEFA (2 pareggi e 1 sconfitta). L'ultimo scontro diretto risale ai quarti di finale dell'Europa League della scorsa stagione, quando la squadra inglese, dopo aver pareggiato 1-1 in casa, vinse per 1-0 a Francoforte, qualificandosi con un risultato complessivo di 2-1.

Il Frankfurt ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime nove partite disputate nelle competizioni UEFA (2 pareggi e 6 sconfitte) e non vince da sei (1 pareggio e 5 sconfitte). Non era mai successo prima che la squadra rimanesse senza vittorie per sei partite consecutive nelle competizioni UEFA.

Il Tottenham è imbattuto da sei partite di competizioni UEFA contro avversari tedeschi (4 vittorie e 2 pareggi) e punta a conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo il 2-0 casalingo contro il Dortmund nella 7ª giornata.

Gli Spurs hanno aperto le marcature nelle ultime quattro partite di Champions League.

La squadra del nord di Londra ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di Champions League.

L'attaccante del Tottenham Randal Kolo Muani ha segnato 26 gol in 50 partite con il Frankfurt tra il 2022 e il 2023.

Guida alle 36 squadre

Il Barcelona non perde da sei partite contro squadre danesi in competizioni UEFA (6 vittorie e 2 pareggi), e ha subito solo due gol in questa striscia. In questa sequenza sono compresi gli unici due precedenti tra le due squadre nelle competizioni UEFA, con il Barcelona che ha vinto 2-0 in casa e pareggiato 1-1 in trasferta nella fase a gironi della Champions League 2010/11.

La squadra spagnola ha segnato in 26 delle ultime 27 partite di Champions League, mentre nessuna delle ultime 42 partite disputate nelle competizioni UEFA è finita a reti inviolate.

Il Barcelona ha ingaggiato Roony Bardghji nell'estate del 2025 dal Copenhagen, dove aveva segnato 15 gol in 84 partite nelle quattro stagioni trascorse nel club.

Fermín López ha segnato cinque gol in questa fase campionato, ed è il miglior marcatore del Barcelona nonché lo spagnolo ad aver totalizzato più punti dopo sette giornate.

Il Copenhagen ha vinto solo una delle ultime 16 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre spagnole (6 pareggi e 9 sconfitte), ma quell'unica vittoria è arrivata proprio nell'ultimo incontro, un 3-2 in trasferta contro il Villarreal nella sesta giornata.

Il Copenhagen non perde in Champions League da tre partite (2 vittorie e 1 pareggio), e ha eguagliato la sua serie più lunga senza sconfitte nella competizione. Potrebbe diventare la prima squadra danese a raggiungere le 50 vittorie nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

Mentre suo padre Henrik Larsson giocava nel Barcelona dal 2004 al 2006, Jordan Larsson del Copenhagen giocava nell'accademia La Masia del club catalano.

Il Liverpool aveva vinto 16 partite consecutive nella fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA ad Anfield prima della sconfitta nella quinta giornata contro il PSV nell'ultima partita casalinga di Champions League.

I Reds hanno vinto 17 delle ultime 20 partite della fase a gironi/campionato di Champions League (3 sconfitte).

Dominik Szoboszlai ha segnato in quattro delle ultime cinque partite di Champions League del Liverpool, comprese le ultime tre.

Il Qarabağ non ha mai vinto nelle ultime otto partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi (1 pareggio e 7 sconfitte) e ha perso tutte e quattro le trasferte giocate in Inghilterra.

La squadra azera ha segnato due o più gol in otto delle ultime dieci partite disputate nelle competizioni UEFA.

Camilo Durán ha segnato tre gol nelle ultime due partite di Champions League del Qarabağ.

L'unico precedente tra le due squadre in una competizione UEFA risale alla fase a gironi della Champions League 2023/24, quando il Newcastle vinse 4-1 in casa nella seconda giornata, prima di pareggiare 1-1 a Parigi nella quinta.

Il Paris ha vinto cinque delle ultime sette partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi (1 pareggio e 1 sconfitta) e non perde da quattro (3 vittorie e 1 pareggio).

La squadra francese ha perso solo due delle ultime 18 partite disputate in casa nella fase a gironi/campionato di Champions League (13 vittorie e 3 pareggi).

Il Paris ha segnato quattro o più gol in tre delle ultime quattro partite casalinghe della fase campionato di Champions League.

Il Newcastle ha vinto solo una delle nove partite trasferte contro squadre francesi nelle competizioni UEFA (3 pareggi e 5 sconfitte).

Anthony Gordon ha segnato sei gol in sette presenze di Champions League in questa stagione, diventando così il capocannoniere ex aequo del Newcastle nella storia della Champions League con sei reti, a pari merito con Alan Shearer e con un gol di vantaggio su Harvey Barnes.

Highlights 2023/24: Newcastle - Paris 4-1 ﻿

L'unico precedente del Manchester City in una competizione UEFA contro una squadra turca risale al primo turno della Coppa dei Campioni 1968/69 contro il Fenerbahçe, con la squadra di Istanbul che si impose per 2-1 complessivamente.

Il Galatasaray è imbattuto da quattro partite di competizioni UEFA contro squadre inglesi (3 vittorie e 1 pareggio).

Una sconfitta del Manchester City segnerebbe la prima serie di due sconfitte consecutive in casa in Champions League dopo quella di tre partite consecutive tra le stagioni 2017/18 e 2018/19.

La sconfitta del Manchester City contro il Leverkusen nella quinta giornata ha posto fine a una serie di 23 partite senza sconfitte in casa nella fase a gironi/campionato di Champions League (20 vittorie e 3 pareggi).

La squadra turca ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte di competizioni UEFA (3 pareggi e 8 sconfitte).

Il Galatasaray ha bisogno di due gol per diventare la prima squadra turca a raggiungere quota 250 nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

Il centrocampista del Galatasaray İlkay Gündoğan ha segnato 65 gol in 358 partite con il Manchester City ed è stato capitano della squadra nell'unica vittoria in Champions League nel 2022/23. Anche il centrocampista Leroy Sané ha giocato sotto la guida di Pep Guardiola al City, segnando 39 gol in 135 partite.

È la prima volta che squadre provenienti da Cipro e Cechia si affrontano nel tabellone principale di Champions League.

Il Pafos ha perso solo una delle ultime dieci partite casalinghe disputate nelle competizioni UEFA (6 vittorie e 3 pareggi).

Il Pafos ha vinto solo una delle ultime otto partite disputate nelle competizioni UEFA (4 pareggi e 3 sconfitte).

L'unico precedente dello Slavia Praga in una competizione UEFA contro una squadra cipriota risale allo spareggio di qualificazione alla Champions League 2017/18, quando perse per 2-0 complessivamente contro l'APOEL.

La squadra ceca non vince in competizioni UEFA da 14 partite (5 pareggi e 9 sconfitte).

Lo Slavia Praga non vince nel tabellone principale della Champions League da 18 partite (7 pareggi e 11 sconfitte), ovvero dalla vittoria per 2-1 in casa contro lo Steaua nella prima giornata della sua prima partecipazione alla competizione, nel settembre 2007.

Il Bayern ha vinto sei degli otto precedenti UEFA tra le due squadre (1 pareggio e 1 sconfitta). Gli ultimi incontri risalgono alla fase a gironi della Champions League 2016/17, quando il Bayern si impose per 4-1 a Monaco e 2-1 a Eindhoven.

Il PSV non vince contro formazioni tedesche in competizioni UEFA da cinque partite (2 pareggi e 3 sconfitte) e ha vinto solo due delle ultime nove partite di Champions League (3 pareggi e 4 sconfitte).

Il centrocampista del PSV Ivan Perišić ha trascorso la stagione 2019/20 in prestito al Bayern dall'Inter, segnando otto gol in 35 partite e vincendo la Champions League insieme al doppio titolo nazionale, mentre Paul Wanner è passato dal Bayern al PSV nell'estate del 2025.

Il Bayern ha perso solo tre delle ultime 19 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre dei Paesi Bassi (10 vittorie e 6 pareggi), anche se una di queste sconfitte è arrivata nell'ultimo precedente: 3-0 contro il Feyenoord nella settima giornata della passata Champions League.

La squadra tedesca ha vinto dieci delle ultime dodici partite disputate nella fase campionato di Champions League (S2).

Harry Kane ha segnato 26 gol in 32 presenze con il Bayern in Champions League. Aveva segnato 21 gol in 32 partite con il Tottenham nella stessa competizione.

Le uniche partite disputate finora dall'Union SG contro squadre italiane nelle competizioni UEFA sono state il pareggio per 1-1 in casa contro la Roma nella quarta giornata dell'Europa League della scorsa stagione e la sconfitta per 4-0 in casa contro l'Inter nella terza giornata di questa Champions League.

L'Union SG ha perso cinque delle ultime sei partite di Champions League (1 vittoria).

L'Atalanta punta a conquistare la seconda vittoria consecutiva nelle competizioni UEFA contro avversari belgi dopo il 2-1 casalingo contro il Club Brugge nella seconda giornata, avendo perso tutte e quattro le precedenti partite contro squadre belghe.

La squadra italiana ha perso solo due delle ultime 14 trasferte della fase a gironi/campionato di Champions League (9 vittorie e 3 pareggi) e ha vinto le ultime due senza subire gol.

Gianluca Scamacca ha segnato in due partite consecutive di Champions League con l'Atalanta.

Le due squadre si sono incontrate solo tre volte nelle competizioni UEFA: il Benfica ha vinto 5-3 la finale di Coppa dei Campioni del 1962 e 6-3 complessivamente nei quarti di finale della stessa competizione nel 1964/65, vincendo 5-1 a Lisbona prima di perdere 2-1 a Madrid.

Il Benfica ha vinto solo tre delle ultime 25 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre spagnole (8 pareggi e 14 sconfitte).

Scendendo in campo, Nicolás Otamendi raggiungerebbe quota 100 partite in Champions League, un traguardo raggiunto finora solo da due giocatori argentini: Lionel Messi (163) e Ángel Di María (116).

L'allenatore del Benfica, José Mourinho, ha allenato il Real Madrid dal maggio 2010 al giugno 2013, vincendo la Copa del Rey nel 2010/11 e la Liga nella stagione successiva.

Il Real Madrid non perde da dieci partite nelle competizioni UEFA contro squadre portoghesi (8 vittorie e 2 pareggi), incluse quattro vittorie consecutive in trasferta.

Con 11 gol segnati nella stagione 2025/26, Kylian Mbappé ha eguagliato il record di Cristiano Ronaldo per il maggior numero di reti realizzate nella fase a gironi/campionato di Champions League, un traguardo raggiunto dall'attaccante portoghese nella stagione 2015/16.

Il difensore del Real Madrid, Álvaro Carreras, è arrivaro nella capitale spagnola la scorsa estate dal Benfica, dove aveva collezionato 68 presenze e segnato cinque gol tra il 2024 e il 2025.

Finale 1962: Benfica - Real Madrid 5-3 ﻿

L'unico precedente tra le due squadre in una competizione UEFA risale agli ottavi di finale della Champions League 2011/12, quando il Chelsea ribaltò la sconfitta per 3-1 subita all'andata a Napoli con una vittoria per 4-1 ai supplementari a Stamford Bridge, qualificandosi così ai quarti di finale (vincendo poi la competizione).

Il Napoli ha vinto otto delle ultime 11 partite casalinghe contro squadre inglesi nelle competizioni UEFA (1 pareggio e 2 sconfitte) e ha perso solo una delle ultime 20 partite giocate in casa (12 vittorie e 7 pareggi) nella competizione.

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha guidato il Chelsea dal 2016 al 2018, vincendo la Premier League 2016/17 e la FA Cup 2017/18 nelle sue due stagioni alla guida della squadra.

Il Chelsea ha vinto solo due delle 13 partite trasferte contro squadre italiane nelle competizioni UEFA (3 pareggi e 8 sconfitte), perdendo sei delle ultime sette (1 vittoria).

La squadra inglese ha perso solo due delle ultime 12 partite disputate nella fase a gironi/campionato della Champions League (8 vittorie e 2 pareggi) e ha vinto 16 delle ultime 20 partite disputate nelle competizioni UEFA (1 pareggio e 3 sconfitte).

Nessuna delle ultime 55 partite disputate dal Chelsea nelle competizioni UEFA è finita a reti inviolate.

Tutto sul sorteggio della fase a eliminazione diretta

Cosa succede dopo?

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si terrà venerdì 30 gennaio e vedrà protagoniste le squadre che si sono classificate dal 9° al 24° posto nella fase campionato.

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si disputeranno con gare d'andata e ritorno il 17/18 e il 24/25 febbraio.

Le prime otto classificate della fase campionato affronteranno le otto vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta. Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali si terrà il 27 febbraio.