A ora che è il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta?

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League 2025/26 si terrà venerdì 30 gennaio alle 12:00 CET. Scopri che ora sarà nel tuo paese grazie a Hublot, cronometrista ufficiale della UEFA Champions League.

Dagli spareggi in poi, il torneo è a eliminazione diretta. Le squadre vengono abbinate in base al loro piazzamento al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14, e 15 e 16) e quattro coppie di non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22, e 23 e 24).

I club di ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia di non testa di serie: 9 o 10 contro 23 o 24, 11 o 12 contro 21 o 22, 13 o 14 contro 19 o 20 e 15 o 16 contro 17 o 18.

Le squadre possono affrontarne un'altra della stessa federazione o anche una già incontrata nella fase campionato.

Le sfide prevedono una partita di andata e una di ritorno; in linea di principio, le teste di serie giocheranno il ritorno in casa. In linea di massima, ogni squadra giocherà una volta il martedì e una il mercoledì.

Le otto squadre che superano il turno accedono agli ottavi di finale.