La Squadra della Settimana di Champions League: settima giornata

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, è selezionata dal gruppo di osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Kostas Tzolakis, Olympiacos

Il portiere della nazionale greca ha parato sei tiri su sei nella vittoria per 2-0 sul Leverkusen. Non sono stati interventi di routine, perché ha totalizzato un ragguardevole punteggio di 2,20 nella categoria "gol evitati".

Pedro Porro, Tottenham

Una prestazione straordinaria a tutto tondo, prima come laterale e poi a centrocampo. Nel reparto arretrato ha totalizzato 10 recuperi e cinque intercetti, mentre dalla fascia ha completato tre cross.

Jostein Gundersen, Bodø/Glimt

Il centrale norvegese ha avuto un ruolo importante nella storica vittoria contro il Manchester City, totalizzando nove respinte.

Virgil van Dijk, Liverpool

Guidando la difesa, il Van Dijk ha permesso al Liverpool di tenere la porta inviolata e conquistare tre punti a Marsiglia, dominando gli avversari con quattro duelli aerei vinti su quattro.

Elvin Jafarguliyev, Qarabağ

Il laterale sinistro ha offerto un'ottima prestazione nella vittoria all'ultimo respiro contro l'Eintracht, intercettando diversi palloni e avanzando per propiziare il secondo gol.

Khephren Thuram, Juventus

Il centrocampista ha dato la svolta alla gara contro il Benfica con il suo primo gol in UEFA Champions League e ha lavorato bene sia in fase di possesso che in difesa.

Giuliano Simeone, Atletico Madrid

Ha lavorato instancabilmente sulla fascia destra dell'Atleti, sia in difesa che in attacco, e ha segnato il gol che ha fruttato un punto contro il Galatasaray, servendo anche diversi passaggi e cross importanti.

Fermín López, Barcelona

Ha segnato i primi due gol del Barcellona a Praga ed è stato l'anello di congiunzione perfetto tra centrocampo e attacco, iniziando le azioni da posizione più arretrata per poi avanzare.

Robert Navarro, Athletic Club

Giocatore molto influente nell'attacco dell'Athletic, ha propiziato i primi due gol e segnato quello decisivo nella vittoria contro l'Atalanta, riaccendendo le speranze in un posto agli spareggi.

Vinícius Júnior, Real Madrid

Oltre a segnare un meraviglioso gol all'incrocio, ha creato innumerevoli problemi al Monaco con le sue incursioni sulla fascia sinistra, servendo l'assist per altre due reti e lavorando duramente anche senza palla.

Luis Suárez, Sporting CP

Autore di due gol contro i campioni in carica del Paris, è stato protagonista dell'azione che ha deciso la gara al 90' minuto. Oltre che per lucidità nel concludere, si è distinto come punto focale dello Sporting in contropiede.