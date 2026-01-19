Phil Foden: la forma ritrovata, l'influenza di Pep Guardiola e l'amore per la pesca

Dopo un 2024/25 difficile, il Manchester City e Phil Foden puntano a tornare ai vertici in Champions League.

La squadra di Pep Guardiola ha raccolto 13 punti nelle prime sei partite della fase campionato, con Foden che ha segnato due gol, servito un assist e vinto due premi Player of the Match per le ottime prestazioni contro Napoli e Dortmund.

In vista della trasferta del City contro il Bodø/Glimt alla settima giornata, Foden spiega come sta cercando di tornare all'apice, dell'impatto di Guardiola sulla sua carriera e di come la passione per la pesca lo aiuti a rilassarsi lontano dai campi.

Ritrovare la forma migliore

La scorsa stagione tutto il Manchester City era fuori giri. Ho lavorato per tornare al massimo, cercando di segnare di più. Ho giocato un po' più indietro, aiutando la squadra anche in difesa. Bisogna solo essere pazienti e credere in se stessi, senza pensare troppo: al momento giusto, tutto torna.

È quello che ho fatto a inizio stagione, ho semplicemente rinfrescato la mente e ricominciato da capo. Penso di essere tornato al livello in cui devo essere. Quando le cose non vanno bene, se perdiamo, facciamo un discorso di squadra e cerchiamo di rimediare. La mentalità è migliorata molto quest'anno e in allenamento vedo la determinazione negli occhi di tutti.

L'influenza di Guardiola sulla sua carriera

Pep Guardiola dà istruzioni a Foden durante la partita contro il Napoli AFP via Getty Images

Sono molto fortunato ad averlo come allenatore; a volte il calcio è questione di tempismo. Averlo avuto all'inizio è stato perfetto per me, mi ha fatto crescere come giocatore, mentre imparare da compagni come David Silva e Kevin De Bruyne è stato il massimo.

Non potrei essere in un posto migliore e devo ringraziarlo [Guardiola] per quello che ha fatto per la mia carriera, per aver avuto fiducia in me in età così giovane e per avermi portato in squadra. Spero che continui così a lungo.

Giocare da numero 10

Dipende tutto dagli avversari, perché a volte non c'è spazio al centro e non ricevi molti palloni al limite dell'area. Ogni partita è diversa. Devo trovare spazi e, che si tratti di servire un assist o segnare, mi piace provare a fare entrambe le cose quando la partita è difficile e non hai molte occasioni: devo essere creativo e cercare i compagni. Quest'anno sto migliorando sotto questo aspetto, ho creato molte occasioni e ora sto mostrando entrambi i lati del mio gioco.

La vittoria della Champions League 2022/23

Foden festeggia la vittoria della Champions League con la famiglia UEFA via Getty Images

Non poteva andare meglio: abbiamo vinto la Champions League e ho vissuto momenti speciali con Ronnie [suo figlio, in campo dopo la partita]. Ci ripenso sempre, quasi ogni giorno. È stato speciale crescere nelle giovanili, arrivare in prima squadra a vincere la Champions League: è un sogno che si avvera.

Il movimenti di Foden

Le gioie della pesca

Sono ossessionato dal calcio, ma quando ho qualche giorno libero è importante staccare Mi piace andare a pesca, giocare a freccette e altri sport simili. Penso che la pesca sia completamente diversa dal calcio. Di solito ci sono un sacco di tifosi che urlano, mentre quando vai a pescare è esattamente l'opposto. C'è tranquillità, silenzio e non si sente nessuno. A volte sento il bisogno di andare a pescare e non fare assolutamente nulla. È importante che ci sia questo stacco.