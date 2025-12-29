Erling Haaland, Kylian Mbappé, Harry Kane: chi ha segnato di più nelle competizioni UEFA nel 2025?

Erling Haaland (Manchester City) è stato il miglior marcatore delle competizioni UEFA maschili del 2025, con un totale di 25 gol tra club e nazionale.

I suoi nove gol con il City in UEFA Champions League sono un bottino relativamente modesto rispetto ai 16 che ha segnato nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA con la Norvegia. Con un totale di 25 reti, supera comunque Viktor Gyökeres, il giocatore più prolifico del 2024 con 16 gol.

Con 13 gol, Haaland era arrivato quarto nel 2024, mentre Kylian Mbappé ne ha segnati 21 nelle competizioni UEFA del 2025 dopo averne realizzati solo nove lo scorso anno. Harry Kane, invece, rimane fra i primi tre per due stagioni consecutive, con 15 gol nelle competizioni UEFA del 2024 e 19 in quelle del 2025.

Chi è stato il miglior marcatore nelle competizioni UEFA maschili (per club e nazionale) del 2025?

Sono comprese la Champions League, Europa League, Conference League, Supercoppa, Nations League e le qualificazioni europee. Sono escluse le qualificazioni con il club.

25 Erling Haaland (Manchester City e Norvegia)﻿

21 Kylian Mbappé (Real Madrid e Francia)

19 Harry Kane (Bayern e Inghilterra)

12 Lautaro Martínez (Inter)

12 Mikel Merino (Arsenal e Spagna)

12 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad e Spagna)

10 Marko Arnautović (Inter/Crvena Zvezda e Austria)

10 Bruno Fernandes (Manchester United e Portogallo)

10 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain e Francia)

10 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

10 Barnabás Varga (Ferencváros e Ungheria)

9 Memphis Depay (Paesi Bassi)

9 Rasmus Højlund (Manchester United/Napoli e Danimarca)

9 Moise Kean (Fiorentina e Italia)

9 Victor Osimhen (Galatasaray)

9 Ivan Perišić (PSV Eindhoven e Croazia)

9 Lamine Yamal (Barcelona e Spagna)

Se Mbappé non è riuscito ad avvicinarsi ad Haaland nelle qualificazioni europee, ha segnato alla grande in Champions League: i suoi 14 gol nell'anno solare gli permettono staccare di due lunghezze il suo concorrente più vicino, Lautaro Martínez.

﻿Chi è stato il miglior marcatore nelle competizioni UEFA per club maschili del 2025 (dalla fase campionato alla finale)?

14 Kylian Mbappé (Real Madrid)﻿

12 Lautaro Martínez (Inter)﻿

11 Harry Kane (Bayern)﻿

10 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

﻿9 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

9 Victor Osimhen (Galatasaray)﻿

9 Erling Haaland (Manchester City﻿)

7 Julián Alvarez (Atlético Madrid)﻿7 Antony (Real Betis)

7 Cédric Bakambu (Real Betis)

7 Bruno Fernandes (Manchester United)

7 Vangelis Pavlidis (Benfica)

7 Raphinha (Barcelona)

Chi è stato il miglior marcatore di ogni competizione UEFA maschile per club nel 2025?

UEFA Champions League: Kylian Mbappé (Real Madrid) – 14 gol

UEFA Europa League: Bruno Fernandes (Manchester United﻿) – 7 gol

UEFA Conference League: Cédric Bakambu (Real Betis) – 6 gol