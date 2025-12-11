La Squadra della Settimana di Champions League della sesta giornata

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Unai Simón, Athletic Club

Il suo coefficiente "gol evitati" è stato di 1,77 dopo le parate che hanno fatto guadagnare un punto all'Athletic, prima squadra che ha impedito ai detentori del Paris Saint-Germain di segnare in questa edizione.

Jules Koundé, Barcelona

Ha dominato sulla fascia destra ed è stato sempre pericoloso con le sue incursioni alle spalle della difesa, come dimostrano i due gol segnati nella vittoria in rimonta contro l'Eintracht Frankfurt.

Dávid Hancko, Atlético de Madrid

Ha segnato un gol contro il PSV e ha difeso con intelligenza e disciplina, con un ottimo senso della posizione, la capacità di proteggere gli spazi circostanti e di usare bene la palla nelle manovre offensive.

Mohammed Salisu, Monaco

Ha vinto la maggior parte dei duelli e ha effettuato otto disimpegni, aiutando il Monaco a conquistare il terzo clean sheet nella fase campionato nella vittoria di misura contro il Galatasaray.

Nico O'Reilly, Manchester City

Oltre a segnare il suo primo gol in Champions League, O'Reilly ha dimostrato una velocità, una potenza e un'intelligenza tattica formidabili contro il Real Madrid, dalle sue incursioni in avanti al suo lavoro difensivo contro Rodrygo.

Richard Ríos, Benfica

Con le sue incursioni dal tempismo perfetto, il colombiano ha segnato il primo gol del Benfica contro il Napoli e ha propiziato il secondo, in una serata in cui ha corso molto e ha guidato con successo il pressing aggressivo del Benfica.

Charles De Ketelaere, Atalanta

Il suo secondo gol in altrettante partite di Champions League si è rivelato decisivo contro il Chelsea, dopo aver già servito l'assist per il gol del pareggio di Gianluca Scamacca.

Lennart Karl, Bayern München

Il giovane del Bayern ha segnato un gol contro lo Sporting CP, se ne è visto annullare un altro e ha dato prova delle sue grandi doti tecniche, in particolare con la sua abilità nel giocare tra le linee.

Noni Madueke, Arsenal

Pericolo costante sulla fascia destra, ha dimostrato la sua abilità nel portare palla con lo spettacolare gol d'apertura contro il Club Brugge e ha sfoggiato un ottimo senso dell'anticipo sul secondo, firmando la sua prima doppietta in Champions League.

Mason Greenwood, Marseille

Dopo aver dimostrato le sue doti da sponda prima del gol di Igor Paixão, Greenwood ha segnato una doppietta nel successo perentorio dell'OM in casa dell'Union SG.

Anthony Gordon, Newcastle

Oltre ad aver segnato il primo gol del Newcastle sul campo del Leverkusen su rigore, Gordon ha preparato l'azione per il gol di Lewis Miley con un ottimo cross.