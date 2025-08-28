Champions League: confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato

Le 36 squadre qualificate alla UEFA Champions League sono state suddivise in quattro fasce in vista del sorteggio della fase campionato; il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com e sull’app ufficiale della Champions League a partire dalle 18:00 CET di giovedì 28 agosto.

Champions League 2025/26: fasce per il sorteggio della fase campionato

Prima fascia

Paris (FRA)

Real Madrid (ESP)

Man City (ENG)

Bayern München (GER)

Liverpool (ENG)

Inter (ITA)

Chelsea (ENG)

Borussia Dortmund (GER)

Barcelona (ESP)

Seconda fascia

Arsenal (ENG)

Leverkusen (GER)

Atleti (ESP)

Benfica (POR)

Atalanta (ITA)

Villarreal (ESP)

Juventus (ITA)

Frankfurt (GER)

Club Brugge (BEL)

Terza fascia

Tottenham (ENG)

PSV Eindhoven (NED)

Ajax (NED)

Napoli (ITA)

Sporting CP (POR)

Olympiacos (GRE)

Slavia Praha (CZE)

Bodø/Glimt (NOR)

Marseille (FRA)

Quarta fascia

Copenhagen (DEN)

Monaco (FRA)

Galatasaray (TUR)

Union SG (BEL)

Qarabağ (AZE)

Athletic Club (ESP)

Newcastle (ENG)

Pafos (CYP)

Kairat Almaty (KAZ)

Come si svolge il sorteggio della fase campionato?

Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio ranking per coefficienti. I campioni in carica della UEFA Champions League saranno testa di serie della prima fascia.

Nel sorteggio verrà estratta fisicamente una pallina dall'urna della prima fascia, prima che il software automatizzato, già utilizzato lo scorso anno, estragga otto avversari diversi per ciascuna squadra, tenendo conto dei seguenti principi:

Due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro le squadre di ciascuna fascia sorteggiate dal software.

Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro.

Non più di due avversari appartenenti alla stessa federazione.

La stessa procedura verrà ripetuta per tutte le altre squadre fino a quando non saranno stati sorteggiati tutti gli accoppiamenti

Il calendario delle partite della UEFA Champions League con le date e gli orari di inizio delle partite sarà comunicato entro e non oltre sabato 30 agosto.

Guida alla Champions League

Quando si giocano le partite di Champions League di questa stagione?

Fase campionato

Giornata 1: 16–18 settembre 2025

Giornata 2: 30 settembre – 1 ottobre 2025

Giornata 3: 21/22 ottobre 2025

Giornata 4: 4/5 novembre 2025

Giornata 5: 25/26 novembre 2025

Giornata 6: 9/10 dicembre 2025

Giornata 7: 20/21 gennaio 2026

Giornata 8: 28 gennaio 2026

Fase ad eliminazione diretta

Spareggi per la fase ad eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026

Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026

Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026

Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026

Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)