Champions League: confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato
giovedì 28 agosto 2025
Intro articolo
Scopri le fasce per il sorteggio della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26.
Contenuti top media
Corpo articolo
Le 36 squadre qualificate alla UEFA Champions League sono state suddivise in quattro fasce in vista del sorteggio della fase campionato; il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com e sull’app ufficiale della Champions League a partire dalle 18:00 CET di giovedì 28 agosto.
Champions League 2025/26: fasce per il sorteggio della fase campionato
Prima fascia
Paris (FRA)
Real Madrid (ESP)
Man City (ENG)
Bayern München (GER)
Liverpool (ENG)
Inter (ITA)
Chelsea (ENG)
Borussia Dortmund (GER)
Barcelona (ESP)
Seconda fascia
Arsenal (ENG)
Leverkusen (GER)
Atleti (ESP)
Benfica (POR)
Atalanta (ITA)
Villarreal (ESP)
Juventus (ITA)
Frankfurt (GER)
Club Brugge (BEL)
Terza fascia
Tottenham (ENG)
PSV Eindhoven (NED)
Ajax (NED)
Napoli (ITA)
Sporting CP (POR)
Olympiacos (GRE)
Slavia Praha (CZE)
Bodø/Glimt (NOR)
Marseille (FRA)
Quarta fascia
Copenhagen (DEN)
Monaco (FRA)
Galatasaray (TUR)
Union SG (BEL)
Qarabağ (AZE)
Athletic Club (ESP)
Newcastle (ENG)
Pafos (CYP)
Kairat Almaty (KAZ)
Come si svolge il sorteggio della fase campionato?
Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio ranking per coefficienti. I campioni in carica della UEFA Champions League saranno testa di serie della prima fascia.
Nel sorteggio verrà estratta fisicamente una pallina dall'urna della prima fascia, prima che il software automatizzato, già utilizzato lo scorso anno, estragga otto avversari diversi per ciascuna squadra, tenendo conto dei seguenti principi:
- Due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro le squadre di ciascuna fascia sorteggiate dal software.
- Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro.
- Non più di due avversari appartenenti alla stessa federazione.
La stessa procedura verrà ripetuta per tutte le altre squadre fino a quando non saranno stati sorteggiati tutti gli accoppiamenti
Il calendario delle partite della UEFA Champions League con le date e gli orari di inizio delle partite sarà comunicato entro e non oltre sabato 30 agosto.
Quando si giocano le partite di Champions League di questa stagione?
Fase campionato
Giornata 1: 16–18 settembre 2025
Giornata 2: 30 settembre – 1 ottobre 2025
Giornata 3: 21/22 ottobre 2025
Giornata 4: 4/5 novembre 2025
Giornata 5: 25/26 novembre 2025
Giornata 6: 9/10 dicembre 2025
Giornata 7: 20/21 gennaio 2026
Giornata 8: 28 gennaio 2026
Fase ad eliminazione diretta
Spareggi per la fase ad eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)