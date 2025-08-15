Spareggi di qualificazione Champions League: guida alle partite

Tramite gli spareggi verranno decretate le ultime sette squadre che accederanno alla fase campionato della UEFA Champions League 2025/26. L'andata degli spareggi è in programma il 19/20 agosto, mentre il ritorno il 26/27 agosto.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti e le statistiche delle partite.

Come funzionano gli spareggi? Agli spareggi partecipano 14 squadre: dieci provenienti dal percorso Campioni (quattro entrano in questo turno insieme alle sei vincitrici del terzo turno di qualificazione) e quattro dal percorso Piazzate. Le vincitrici delle sette sfide accedono alla fase campionato di Champions League, mentre le sconfitte passano alla fase campionato di UEFA Europa League.

Calcio d'inizio ore 21:00 CET se non indicato diversamente

Andata

Martedì 19 agosto

Percorso Campioni

Ferencváros - Qarabağ

Il Ferencváros e il Qarabağ si presentano agli spareggi dopo le convincenti vittorie nel terzo turno di qualificazione. La squadra di Robbie Keane ha battuto il Ludogorets 3-0 nel ritorno a Budapest dopo un'andata a reti inviolate, mentre gli azeri hanno battuto lo Shkëndija complessivamente per 6-1.

Il Qarabağ ha vinto l'unico precedente doppio confronto tra le due squadre in una competizione UEFA, pareggiando in casa prima di vincere in trasferta nel terzo turno di qualificazione della Champions League 2022/23, e spera di poter sfoderare un'altra grande prestazione nella capitale ungherese.

Lo sapevi? Il Ferencváros ha raggiunto l'ultima volta la fase a gironi/campionato della Champions League nella stagione 2020/21, mentre l'ultima partecipazione del Qarabağ alla fase a gironi/campionato risale alla stagione 2017/18.

Qarabağ ha vinto complessivamente 3-1 l'ultima sfida UEFA in casa del Ferencváros Getty Images

Crvena Zvezda - Pafos

I campioni serbi in carica affrontano i campioni di Cipro dopo il successo per 4-2 tra andata e ritorno sul Lech Poznań. Il Pafos ha ben figurato contro la Dynamo Kyiv, vincendo in casa e in trasferta senza subire gol.

Il Crvena Zvezda ha chiuso al 29° posto la fase campionato di Champions League della scorsa stagione, mentre il Pafos ha scritto una pagina di storia raggiungendo gli ottavi di finale della UEFA Conference League e prolungando così la sua campagna europea a 16 partite, un record per il calcio cipriota.

Lo sapevi? Questa è la prima partita di una competizione UEFA tra queste squadre e il primo incontro con una squadra serba per il Pafos.

Percorso Piazzate

Rangers - Club Brugge

Rangers e Club Brugge si sono affrontati in amichevole il mese scorso, pareggiando 2-2 all'Ibrox Stadium, il che fa presagire che questa sarà una partita decisa da piccoli dettagli. Nel ritorno del terzo turno di qualificazione, i Rangers hanno perso 2-1 in casa del Viktoria Plzeň ma si sono qualificati in virtù del 3-0 dell'andata, mentre il Club Brugge ha vinto 3-2 dopo essere andato sotto per 2-0 contro il Salzburg.

Rangers e Club Brugge si sono affrontati in amichevole a luglio Getty Images

Lo sapevi? Le ultime partite UEFA tra queste due squadre risalgono alla fase a gironi della prima edizione della UEFA Champions League nel 1992/93. Dopo un pareggio per 1-1 in Belgio, i Rangers hanno vinto in casa per 2-1.

Qualificazioni: calendario, risultati e format

Mercoledì 20 agosto

Percorso Campioni

Bodø/Glimt - Sturm Graz

Reduci da una stagione da record in Europa League, i campioni norvegesi del Bodø/Glimt puntano ora alla loro prima partecipazione in Champions League. La squadra di Kjetil Knutsen è stata la prima squadra norvegese a raggiungere la semifinale di una competizione UEFA per club maschili, prima di essere sconfitta dai futuri vincitori degli Spurs, e ha vissuto molte serate europee memorabili lungo il percorso.

Una delle 36 squadre che hanno partecipato all'inaugurale fase campionato di Champions League nella scorsa stagione, i campioni austriaci dello Sturm Graz vogliono provare a qualificarsi per migliorare il loro 30° posto in classifica. Per farlo, dovranno interrompere una serie negativa, dato che il club austriaco ha perso le ultime quattro partite di qualificazione alla Champions League.

Lo sapevi? Le uniche precedenti partite disputate dallo Sturm Graz contro una squadra norvegese in competizioni UEFA sono state quelle contro l'Haugesund nel secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2019/20. La squadra perse complessivamente per 3-2 nonostante la vittoria per 2-1 in casa.

Bodø/Glimt ha disputato una grande Europa League nel 2024/25 UEFA via Getty Images

Celtic - Kairat Almaty

I campioni di Scozia del Celtic partecipano agli spareggi con la speranza di garantirsi la 14ª partecipazione alla fase a gironi/campionato della Champions League e la quarta consecutiva. Gli uomini di Brendan Rodgers hanno chiuso la precedente fase campionato al 21° posto, qualificandosi per gli spareggi della fase a eliminazione diretta, dove hanno perso di misura contro il Bayern München.

Mentre il Celtic punta a migliorare il proprio palmares in Champions League, il Kairat Almaty sogna di qualificarsi per la prima volta alla fase a gironi/campionato della competizione. Il club kazako ha superato lo Slovan Bratislava ai rigori nel terzo turno di qualificazione, dimostrando una grande freddezza sotto pressione, qualità che può essere decisiva in partite come questa.

Lo sapevi? Questa è la quarantesima partecipazione del Celtic alla Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Solo altre cinque squadre hanno raggiunto questo traguardo.

Basel - Copenhagen

Il Basel accede agli spareggi dopo aver vinto la Super League svizzera e la Coppa di Svizzera nel 2024/25. Fabio Celestini è stato l'allenatore del club in quei successi, ma a giugno è stato sostituito da Ludovic Magnin. Assicurarsi la prima partecipazione alla Champions League dal 2017/18 sarebbe sicuramente un ottimo inizio.

Anche il Copenhagen ha vinto le due competizioni nazionali della passata stagione in Danimarca, e si presenta agli spareggi con grandi aspettative dopo aver battuto il Malmö per 5-0 nel ritorno del terzo turno di qualificazione al Parken. Superando il Basilea, raggiungerebbe la terza fase a gironi/campionato di Champions League in quattro anni e allungherebbe il proprio record danese di sei partecipazioni alla competizione vera e propria.

Lo sapevi? Le uniche partite disputate finora dal Copenhagen in una competizione UEFA contro una squadra svizzera sono state due vittorie per 1-0 contro il Lugano nella fase a gironi dell'UEFA Europa League 2019/20.

Il Copenhagen ha sconfitto due volte gli svizzeri del Lugano nella UEFA Europa League 2019/20 AFP via Getty Images

Percorso Piazzate

Fenerbahçe - Benfica

Il Fenerbahçe di José Mourinho punta a raggiungere la fase a gironi/campionato di Champions League per la prima volta dal 2008/09, dopo aver battuto il Feyenoord per 5-2 nel ritorno del terzo turno di qualificazione dopo aver perso la gara d'andata.

Ad affrontare i vicecampioni turchi sarà il Benfica, secondo classificato in Portogallo. Gli uomini di Bruno Lage hanno superato il terzo turno di qualificazione con due vittorie per 2-0 sul Nice, portandosi a due partite dal raggiungimento della fase campionato di Champions League per la quindicesima volta in sedici stagioni. Vittoriosi in tutti e tre i precedenti doppi confronti contro il Fenerbahçe, le aspettative sono molto alte.

Lo sapevi? Il Benfica è imbattuto nelle ultime sette partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre turche (V3 P4).

Calendario Ritorno

Martedì 26 agosto

Percorso Campioni

Pafos - Crvena Zvezda

Sturm Graz - Bodø/Glimt

Kairat Almaty - Celtic

Mercoledì 27 agosto

Percorso Campioni

Qarabağ - Ferencváros

Copenhagen - Basel

Percorso Piazzate

Benfica - Fenerbahçe

Club Brugge - Rangers