Comunicazione delle rose di Champions League e scadenze per la registrazione dei giocatori: guida completa

Le rose delle 36 squadre partecipanti alla fase campionato di UEFA Champions League devono essere comunicate entro le 24:00 CET di martedì 2 settembre. UEFA.com spiega tutte le regole.

La seguente spiegazione è puramente informativa ed è una versione semplificata del regolamento ufficiale della competizione.

Entro quando devono essere comunicate le rose dei club?

Ogni club deve consegnare due liste di giocatori specificando dettagli come numero di maglia, data di nascita e nazionalità. Inoltre, le liste devono contenere la conferma del medico di squadra che tutti i calciatori sono stati sottoposti alla visita medica obbligatoria. La Lista A deve essere consegnata alla federazione competente per una verifica, quindi convalidata e inoltrata alla UEFA entro le 24:00 CET di martedì 2 settembre. La stessa procedura si applica alla Lista B (vedere di seguito), che deve essere consegnata entro e non oltre le 24:00 CET del giorno prima di ogni partita.

Quando si chiude il calciomercato?

Le finestre di calciomercato nazionali che interessano i club della fase campionato di Champions League variano per paese. Tuttavia, tutti i club devono registrare le rose di Champions League entro le 24:00 CET di martedì 2 settembre. Eventuali trasferimenti successivi non saranno validi per la fase campionato.

I club possono includere giocatori che hanno partecipato alle qualificazioni di Champions League o ad altre competizioni maschili per club?

SÌ. Un giocatore che ha partecipato al turno preliminare, oppure al primo, secondo o terzo turno di qualificazione, oppure agli spareggi di Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League, ha diritto a giocare in Champions League, Europa League o Conference League con un altro club a partire dalla fase campionato.

Vincitrici degli spareggi Le sette squadre che si qualificano dagli spareggi non sono obbligate a utilizzare la stessa rosa nella fase campionato. Dopo ogni turno di qualificazione, infatti, i club possono comunicare una rosa completamente nuova.

Chi può essere inserito in Lista A?

Nessun club può avere più di 25 giocatori in Lista A durante la stagione. Almeno due giocatori devono essere portieri.

Come minimo, otto di questi 25 posti sono riservati esclusivamente a "giocatori formati localmente" e nessun club può avere più di quattro "giocatori formati nella federazione" tra questi otto. Se un club ha meno di otto giocatori formati localmente nella propria rosa, il numero massimo di giocatori della Lista A viene ridotto di conseguenza.

Cos'è un "giocatore formato localmente"?

Sono previste due categorie:

1. Calciatori formati da un club e tesserati per lo stesso club tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età.

2. Calciatori formati da una federazione e tesserati per un altro club della stessa federazione per tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età.

Cos'è la Lista B?

Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2004 in poi ed è stato idoneo a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA – o per un totale di tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di 16 anni possono essere iscritti se erano tesserati con il club per i due anni precedenti senza interruzioni.

Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e Lista B complessivamente).

I club possono registrare un numero illimitato di giocatori in Lista B durante la stagione, ma la lista deve essere consegnata entro e non oltre la mezzanotte CET del giorno prima di una partita.

I club possono modificare nuovamente la rosa in questa stagione?

Sì, se superano la fase campionato. Prima della fase a eliminazione diretta, i club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET del 5 febbraio 2026.

Uno o tutti i giocatori dei suddetti tre possono essere stati schierati da un'altra squadra nella fase di qualificazione, agli spareggi o nella fase campionato di Champions League, Europa League o Conference League.

Tuttavia, permangono il limite complessivo di 25 giocatori della Lista A e la quota di otto giocatori formati localmente.

Sono previste regole eccezionali per i portieri?

Sì, se in un dato momento un club non può contare su almeno due portieri iscritti nella Lista A, è consentita una sostituzione entro i tempi previsti nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

1. Infortunio o malattia di lunga durata (che duri almeno 30 giorni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o la malattia): un club può sostituire temporaneamente il portiere in questione e ingaggiarne uno nuovo in qualsiasi momento durante la stagione. Se il portiere infortunato o malato guarisce prima del periodo di 30 giorni, rimane escluso dalla Lista A fino alla fine di tale periodo. Il nuovo portiere non deve essere formato localmente, anche se il portiere sostituito lo era.

2. Trasferimento definitivo in uscita: un club può sostituire il portiere in questione e iscrivere un nuovo portiere dopo la sesta giornata e prima della fine della fase campionato. Il nuovo portiere non deve essere formato localmente, anche se il portiere sostituito lo era. Tuttavia, se il club si qualifica per la fase a eliminazione diretta, il portiere aggiunto durante la fase campionato sarà considerato uno dei tre nuovi giocatori che possono essere iscritti per la fase a eliminazione diretta; a questo punto, la quota di giocatori formati localmente nella Lista A deve essere rispettata.

Vuoi saperne di più sulla registrazione dei giocatori?

Per maggiori informazioni, consulta gli articoli 30–32 del Regolamento della UEFA Champions League.