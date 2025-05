Chi ha vinto Champions League, Europa League e Conference League? Henrikh Mkhitaryan sarà il primo?

Henrikh Mkhitaryan potrebbe diventare il primo giocatore a disputare e vincere la finale in tutte e tre le competizioni UEFA per club maschili se l'Inter dovesse trionfare contro il Paris in UEFA Champions League a Monaco di Baviera.

Il centrocampista armeno, 36 anni, ha vinto la UEFA Europa League con il Manchester United nel 2016/17 e la Conference League con la Roma nel 2021/22.

Finora, nessun giocatore ha mai vinto le tre finali, anche se Emerson ci è andato vicino; il difensore era in campo finale di Europa League 2018/19 vinta dal Chelsea ma è rimasto in panchina quando i Blues si sono aggiudicati la finale di Champions League 2020/21. Ha poi giocato nella finale di Conference League 2022/23 vinta dal West Ham.

Wayne Rooney e Henrikh Mkhitaryan (a destra) con il trofeo dell'Europa League nel 2017 Getty Images

Chi ha vinto più di una competizione UEFA per club nelle attuali vesti?*

Chi ha vinto la UEFA Champions League e la UEFA Europa League?

César Azpilicueta (UCL: 2020/21, UEL: Chelsea 2012/13, 2018/19)

Gary Cahill (UCL: Chelsea 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13)

Petr Čech (UCL: 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13)

Andreas Christensen (UCL: 2020/21, UEL: Chelsea 2018/19)

Ashley Cole (UCL: 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13)

Thibaut Courtois (UCL: Real Madrid 2021/22, 2023/24, UEL: Atlético de Madrid 2011/12)

David Luiz (UCL: Chelsea 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13, 2018/19)

Jorginho (UCL: Chelsea 2020/21, UEL: Chelsea 2018/19)

N'Golo Kanté (UCL: Chelsea 2020/21, UEL: Chelsea 2018/19)

Mateo Kovačić (UCL: Chelsea 2020/21, UEL: Chelsea 2018/19)

Frank Lampard (UCL: Chelsea 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13)

Juan Mata (UCL: Chelsea 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13, Manchester United 2016/17)

Pedro (UCL: Barcelona 2008/09, 2010/11, 2014/15, UEL: Chelsea 2018/19)

Ivan Rakitić (UCL: Barcelona 2014/15, UEL: Sevilla 2013/14, 2022/23)

Fernando Torres (UCL: Chelsea 2011/12, UEL: Chelsea 2012/13, Atlético de Madrid 2017/18)

Chi ha vinto la UEFA Champions League e la UEFA Conference League?

N/D

Chi ha vinto la UEFA Europa League e la UEFA Conference League?

Vicente Iborra (UEL: Sevilla 2015/16, UECL: Olympiacos 2023/24)

Emerson (UEL: Chelsea 2018/19, UECL: West Ham 2022/23)

Chris Smalling (UEL: Manchester United 2016/17, UECL: Roma 2021/22)

Henrikh Mkhitaryan (UEL: Manchester United 2016/17, UECL: Roma 2021/22)

Henrikh Mkhitaryan alza il trofeo della Conference League con la Roma nel 2022 NurPhoto via Getty Images

* Ai fini di queste statistiche, "vincere" significa aver giocato con la squadra vincitrice in finale; "attuali vesti" indica la Champions League dopo aver sostituito la Coppa dei Campioni nel 1992/93, l'Europa League dopo aver sostituito la Coppa UEFA nel 2009/10 e la Conference League dalla sua nascita nel 2021/22