Inter - Barcelona, anteprima semifinale di ritorno Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

L'Inter affronta il Barcellona nella semifinale di ritorno di UEFA Champions League martedì 6 maggio alle 21:00 CET.

La partita in breve Quando: martedì 6 maggio (21:00 CET)

Dove: Stadio San Siro, Milano

Cosa: semifinale di ritorno di UEFA Champions League 

Chi: il Barcellona pentacampione affronta l'Inter tre volte campione d'Europa 

Andata: 3-3

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

A Barcellona si è vista un'altra classica della Champions League, con il Barcellona capace di recuperare dopo essere stato in svantaggio per 2-0 e 3-2. Gran parte del merito va a Lamine Yamal, che ora è il più giovane marcatore nella storia delle semifinali di Champions League.

Prima di lui, Marcus Thuram aveva segnato il gol più veloce di sempre in una semifinale di Champions League dopo appena 30 secondi. Denzel Dumfries ha segnato due reti su palla inattiva, prima raddoppiando e poi riportando in vantaggio i nerazzurri dopo le reti di Yamal e Ferran Torres, mentre il tiro di Raphinha rimpallato sulla schiena di Yann Sommer ha riportato il risultato in parità.

Come rivelato da Frenkie de Jong, il Barcellona cercherà di rimediare alle sue lacune sui calci piazzati in vista della partita decisiva. L'Inter, nel frattempo, prova a escogitare qualcosa per fermare Yamal, di cui Simone Inzaghi ha detto: "Campioni come lui nascono una volta ogni 50 anni".

Molti giocatori di Inzaghi cercano di tornare in finale di Champions League per prendersi una rivincita (nove convocati erano in campo contro il Manchester City nel 2023), mentre il Barcellona manca dalla finale dal 2015.

Highlights: Barcelona - Inter 3-3

Probabili formazioni

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram



Barcelona: Szczęsny; Eric García, Ronald Araújo, Cubarsí, Iñigo Martínez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres

Stato di forma

Inter

Forma: VPSSSP

Ultima partita: Inter - Verona 1-0, Serie A, 03/05



Barcelona

Forma: VPVVVS

Ultima partita: Valladolid - Barcelona 1-2, Liga, 03/05

Barcelona - Inter: i precedenti

Le parole dal campo

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Abbiamo visto una partita fantastica [all'andata] e sapevamo che le semifinali sono difficili. Potevamo anche vincere. Mi è piaciuto molto l'impatto che hanno avuto i subentrati. I nostri tifosi sanno che abbiamo dato il massimo nei momenti difficili e quella di martedì sarà una 'finale'".

Hansi Flick, allenatore Barcelona: "[Nella gara di ritorno] L'Inter non può solo difendersi, deve anche provare a segnare. Sono le semifinali di Champions League e ci sono le quattro migliori squadre d'Europa. Giochiamo con stile e fiducia e sappiamo cosa possiamo fare. La prossima settimana abbiamo a disposizione 90 minuti: speriamo che bastino per arrivare in finale. È il nostro obiettivo e lotteremo per questo".

L'opinione dei reporter

Paolo Menicucci, reporterdi UEFA.com

"Come guardare Caravaggio, come ascoltare Mozart: quando il calcio è così, ti fa pensare che l'abbia inventato Dio". Sono queste le parole della Repubblica per descrivere la partita di andata, che il leggendario Arrigo Sacchi ha definito "un trionfo del calcio". È impossibile non avere grandi aspettative per il ritorno. Mi aspetto sicuramente un'altra meraviglia tra due squadre con stili molto diversi: il Barcellona prenderà probabilmente l'iniziativa, mentre l'Inter cercherà di colpirla con rapide transizioni. Entrambe dovrebbero essere pronte a scambiarsi colpi per 90 minuti, come hanno fatto in Spagna, per arrivare in finale.

Storia della partita