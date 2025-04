Le semifinaliste della Champions League

La fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2024/25 è arrivata alle semifinali e vede le quattro squadre ancora in corsa darsi battaglia in campo per conquistare la finale di Monaco.

UEFA.com traccia il profilo delle semifinaliste.

Ranking UEFA aggiornati alla mezzanotte del 16 aprile.

Semifinali Arsenal (ENG) - Paris (FRA)

Barcelona (ESP) - Inter (ITA) Le semifinali si giocano il 29/30 aprile e il 6/7 maggio.

Fase campionato: V6 P1 S1 GF16 GS3 (3° posto)

Ottavi di finale: PSV 9-3 tot. (7-1 t, 2-2 c)

Quarti di finale: Real Madrid 5-1 tot. (3-0 c, 2-1 t)

Prossima partita: contro Paris c, semifinale di andata, 29/04

Ranking UEFA: 11°

Miglior giocatore Fantasy Football: Declan Rice (66)

Miglior traguardo Coppa dei Campioni: secondo posto (2005/06)

Scorsa stagione: quarti di finale (S2-3tot. contro Bayern)

Allenatore: Mikel Arteta

Giocatore chiave: Martin Ødegaard



Lo sapevi?

Con il 7-1 dell'andata in casa del PSV, l'Arsenal è diventato la prima squadra a segnare sette gol in trasferta in una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League; l'8-2 del Bayern sul Barcelona nel 2019/20 era stato in campo neutro.

Fase campionato: V6 P1 S1 GF28 GS13 (2° posto)

Ottavi di finale: Benfica 4-1 tot. (1-0 t, 3-1 c)

Quarti di finale: Dortmund 5-3 tot. (4-0 c, 1-3 t)

Prossima partita: contro Paris c, semifinale di andata, 29/04

Ranking UEFA: 9°

Miglior giocatore Fantasy Football: Raphinha (122)

Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

Scorsa stagione: quarti di finale (4-6 tot. contro Paris)

Allenatore: Hansi Flick



Giocatore chiave: Lamine Yamal



Lo sapevi?

Due giocatori del Barcelona (Robert Lewandowski e Raphinha) hanno segnato sei o più gol in una singola edizione di Champions League per la prima volta da Luis Suàrez e Lionel Messi nel 2015/16.

Fase campionato: V6 P1 S1 F11 GS1 (4° posto)

Ottavi di finale: Feyenoord 4-1 (2-0 t, 2-1 c)

Quarti di finale: Bayern 4-3 tot. (2-1 t, 2-2 c)

Prossima partita: contro Barcelona t, semifinale di andata, 30/04

Ranking UEFA: 6ª

Miglior giocatore Fantasy Football: Lautaro Martínez (62)

Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1963/64, 1964/65, 2009/10)

Scorsa stagione: ottavi di finale (2-2dts contro Atlético de Madrid, 2-3 dcr)

Paolo Menicucci, reporter Inter di UEFA.com: l'Inter di Simone Inzaghi si è affermata nell'élite europea negli ultimi anni e ha confermato la sua solidità subendo un solo gol in otto partite della fase campionato, prima di collezionare un altro clean sheet nel successo dell'andata degli ottavi contro il Feyenoord, battuto 4-1 tra andata e ritorno. Il 3-5-2 con Denzel Dumfries e Federico Dimarco sulle fasce è ben rodato, come l'intesa in avanti tra Marcus Thuram e il capitano Lautaro Martínez. Anche se i gol non sono stati abbondanti in questa Champions League (quattro vittorie per 1-0), a differenza della Serie A dove i nerazzurri hanno segnato 55 gol nelle prime 21 giornate - la squadra di Inzaghi ha eliminato il Feyenoord agli ottavi prima della fantastica performance a Monaco di Baviera dove ha sconfitto il Bayern per 2-1 nella gara d'andata dei quarti di finale. La gara di ritorno è stata tesa, ma alla fine i nerazzurri sono riusciti a pareggiare 2-2 a San Siro e hanno concluso l'opera.

Perché può vincere la competizione?

L'Inter di Inzaghi gioca con lo stesso modulo da qualche anno, con un sistema ben definito indipendentemente dall'undici titolare. Thuram è cresciuto, in particolare da quando è all'Inter, e sembra il partner perfetto per Martínez in attacco. Dopo aver raggiunto la finale nel 2023, i nerazzurri hanno tutto l'occorrente per arrivare fino in fondo.

Come gioca

L'Inter schiera un 3-5-2, con una solida difesa davanti all'esperto Yann Sommer, e finora ha limitato gli avversari a soli due gol nelle prime 10 partite della competizione. Denzel Dumfries e Federico Dimarco spingono forte sulle rispettive fasce, mentre Hakan Çalhanoğlu detta i tempi nel ruolo di trequartista arretrato. Nicolò Barella è un altro leader a centrocampo, dove Henrikh Mkhitaryan offre un contributo importante in termini di esperienza internazionale. Davanti, Martínez e Thuram si completano alla perfezione.

Allenatore: Simone Inzaghi

Vincitore di uno scudetto e tre Coppe Italia da giocatore della Lazio, il 48enne ha portato a Roma una coppa nazionale anche da allenatore. È subentrato ad Antonio Conte all'Inter nell'estate 2021, vincendo Supercoppa nazionale e Coppa Italia alla prima stagione. Dopo aver difeso entrambi i trofei, ha raggiunto la finale di Champions League nel 2022/23 e ha aggiunto un titolo di Serie A la scorsa stagione.

Giocatore chiave: Lautaro Martínez

L'attaccante argentino ha vinto la classifica dei marcatori della Serie A nel 2023/24 per la prima volta con 24 gol in 33 presenze, terza stagione consecutiva in cui ne ha segnati più di 20. Sempre pericoloso grazie a un lavoro incessante, a un ottimo senso della posizione e a finalizzazioni di grande freddezza, Martínez continua a guidare l'attacco da capitano dei nerazzurri.

Lo sapevi?

I cinque clean sheet consecutivi in questa fase campionato rappresentano la striscia più lunga dell'Inter senza subire gol in Coppa Campioni/Champions League.

Calendario e risultati

Fase campionato: V4 P1 S3 GF14 GS9 (15° posto)

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: vittoria contro Brest 10-0 tot. (andata V3-0, ritorno V7-0)

Ottavi di finale: Liverpool 1-1 tot. (dts, 4-1 dcr) (0-1 c, 1-0 t)

Quarti di finale: Aston Villa 5-4 tot. (3-1 c, 2-3 t)

Prossima partita: contro Arsenal t, semifinale di andata, 29/04

Ranking UEFA: 5°

Miglior giocatore Fantasy Football: Achraf Hakimi (96)

Miglior traguardo Coppa dei Campioni: secondo posto (2019/20)

Scorsa stagione: semifinali (S0-2 contro Dortmund)

Allenatore: Luis Enrique



Giocatore chiave: Vitinha

Lo sapevi?

Il Paris è diventato la prima squadra ad aver segnato con sette diversi giocatori in una singola partita di Champions League (dalla prima giornata alla finale) nel 7-0 sul Brest.