Real Madrid - Arsenal 1-2 (tot. 1-5): i Gunners tornano in semifinale

Con una vittoria complessiva per 5-1, l'Arsenal mette fine ad un'attesa di 16 anni e torna in semifinale di Champions League. Protagonista nel bene e nel male Bukayo Saka, che sbaglia un rigore nel primo tempo ma trova anche il gol del momentaneo vantaggio contro i campioni in carica del Real Madrid.

I momenti chiave 8': il tentativo di Saka viene respinto da Courtois

13': Courtois para il rigore di Saka 

45+5': parata del belga su Martinelli 

65': il gol di Saka incrementa il vantaggio dell'Arsenal

67': Vinícius Júnior pareggia

90+3': Martinelli firma il gol del 2-1 per i Gunners

La partita in breve: l'Arsenal continua a stupire

Saka batte Courtois AFP via Getty Images

Mentre l’Arsenal conferma l’undici titolare che ha dominato nel 3-0 della gara di andata, il Real Madrid ritrova Aurélien Tchouaméni dopo la squalifica e lo schiera al posto dello squalificato Eduardo Camavinga. Lucas Vázquez subentra a Luka Modrić, permettendo a Federico Valverde di avanzare a centrocampo.

La formazione scelta dagli ospiti rispecchia chiaramente la volontà di riprendere da dove avevano lasciato e l'inizio di gara arrembante dà subito loro ragione. Bukayo Saka si conferma il giocatore più pericoloso dell’Arsenal, sfiorando il palo con un tiro potente e costringendo Thibaut Courtois a un intervento decisivo con un'altra conclusione dalla distanza.

L’occasione migliore per Saka arriva poco dopo: Raúl Asencio commette fallo su Mikel Merino in area e l’arbitro concede il rigore. Il nazionale inglese sceglie lo scavetto, ma Courtois intuisce la traiettoria e para, accompagnato dall'ovazione del pubblico di casa.

L'intervento provvidenziale di Courtois su Saka AFP via Getty Images

Nel primo tempo, il Real Madrid non riesce mai a concludere in porta. Anzi, con l’avvicinarsi dell’intervallo è ancora Thibaut Courtois ad essere chiamato in causa: Declan Rice serve un pallone perfetto per Gabriel Martinelli sul lato sinistro dell’area, l’attaccante ci prova di potenza e costringe il portiere all'intervento sul primo palo.

I campioni in carica riescono finalmente a farsi avanti con un tiro a giro di Vinícius Júnior, ma David Raya blocca senza problemi. La calma e il controllo dei Gunners mettono in difficoltà il Madrid, spingendo Carlo Ancelotti a una tripla sostituzione: uno dei cambi è l'attaccante 18enne Endrick.

Quattro minuti più tardi, l'Arsenal segna il quarto gol della sfida con Saka, che in questo modo si riscatta. L'attaccante inizia una manovra e, dopo un bello scambio tra Declan Rice e Martin Ødegaard, elude la trappola del fuorigioco ed entra in area per raccogliere il passaggio filtrante di Mikel Merino, scavalcando Courtois con un altro scavetto.

Vinicius Junior pareggia UEFA via Getty Images

I padroni di casa rispondono subito con Vinícius Júnior, che ruba la palla a William Saliba al limite dell'area di rigore e trafigge Raya. In ogni caso, l'Arsenal viene messo raramente messo in difficoltà nelle fasi finali, con Rice che orchestra a centrocampo e Ødegaard che impegna di nuovo Courtois nei primi minuti di recupero. Alla fine dell'extra time arriva addirittura il raddoppio dei Gunners con Martinelli, che viene lanciato in contropiede da Merino e insacca con freddezza.

La partita minuto per minuto: Real Madrid - Arsenal 1-2 (1-5 tot.)

PlayStation® Player of the Match: Declan Rice (Arsenal)

"Il centrocampista è stato il giocatore chiave e un leader in campo, aiutando molto la squadra in difesa e usando la palla con immensa precisione".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Endrick 61'), Raúl Asencio (Modrić 74'), Rüdiger, Alaba (Fran García 61'); Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo (Ceballos 61'), Mbappé (Brahim Díaz 75'), Vinícius Júnior

Arsenal: Raya; Timber (White 90'+5), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Rice (Zinchenko 90'+5), Saka (Trossard 77'), Merino, Martinelli (Tierney 90'+5)