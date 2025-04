Real Madrid - Arsenal, anteprima ritorno quarti di finale di Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Real Madrid ospita l'Arsenal al ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League mercoledì 16 aprile alle 21:00 CET.

La partita in breve

Quando: mercoledì 16 aprile (21:00 CET)

Dove: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

Cosa: ritorno quarti di finale di UEFA Champions League

Chi: i 15 volte campioni d'Europa sfidano i vicecampioni del 2006

Andata: Arsenal - Madrid 3-0

Prossimo turno: chi vince affronta Paris o Aston Villa in semifinale

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta