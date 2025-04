Cosa guardare nel ritorno dei quarti di finale UEFA Champions League

Nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, Aston Villa, Borussia Dortmund, Bayern München e Real Madrid devono rimontare lo svantaggio dell'andata per qualificarsi in semifinale.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle sfide di martedì 15 e mercoledì 16 aprile.

Inizio partite ore 21:00 CET.

Martedì 15 aprile

Andata: 1-3

Highlights: Paris - Aston Villa 3-1 

L'Aston Villa è partito forte nella capitale francese, passando in vantaggio al 35' con Morgan Rogers su un cross basso di Youri Tielemans. Il Paris però dopo il gol ha cambiato marcia ribaltando la partita a cavallo tra i due tempi. “Hanno mandato un avvertimento alle avversarie”, ha detto Rogers, il cui gol iniziale è stato reso vano dalle reti di Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia e Nuno Mendes.

Pur elogiando il talento dei parigini, l'attaccante ventiduenne non ha dubbi sulla qualità del Villa, che mantiene vive le sue speranze di rimonta: “Abbiamo abbastanza qualità per creare problemi a qualsiasi squadra del mondo. Non abbiamo nulla da perdere, quindi perché non provarci?”.

Con la vittoria al Parc des Princes, gli uomini di Luis Enrique volano al Villa Park con il vantaggio di due reti. “Il gol all'ultimo minuto è stata la ciliegina sulla torta”, ha commentato Enrique, la cui squadra è ormai abituata alle rimonte.

“Ci è capitato in molte occasioni”, ha detto il tecnico parigino a proposito delle rimonte. “Credo che il risultato rifletta il nostro impegno e il nostro spirito di squadra”.

Lo sapevi che: il Paris ha segnato tre o più gol in sei delle ultime otto partite di Champions League.

Andata: 0-4

Highlights: Barcelona - B. Dortmund 4-0 

Il Dortmund è crollato contro un Barcelona inarrestabile che ha calato il poker in casa grazie alle reti dell'ex Robert Lewandowski, di Raphinha e Lamine Yamal.

Travolto dalla squadra di Hansi Flick, suo allenatore in seconda al Bayern nel 2019, Niko Kovač spera di ricostruire il morale dei suoi ragazzi in vista del ritorno. “Ho visto alcune cose buone in campo e ora è mio compito comunicarle ai miei giocatori”, ha detto il tecnico del Dortmund. Senza vittorie nei sei incontri europei contro il Barcelona, il Dortmund avrebbe bisogno di una prima vittoria per rendere meno amara la situazione.

L'andata è stata l'ennesima masterclass dell'attacco del Barcelona. Il capocannoniere della Champions League, Raphinha, ha messo a segno il suo 12° gol stagionale, Lewandowski ha segnato il suo 105° gol alla 131° presenza nella competizione mentre il diciassettenne Lamine Yamal è diventato il secondo marcatore più giovane nella storia dei quarti di finale.

Sebbene sia soddisfatto della prova offensiva della squadra, il tecnico del Barça, Flick, ha elogiato la prestazione complessiva della sua squadra, sottolineando che il ritorno non sarà una formalità. “Il calcio è folle”, ha spiegato il tecnico tedesco. “Dobbiamo andare là e commettere meno errori possibili”.

Lo sapevi che: il 4-0 ha eguagliato la vittoria più larga del Barcelona in un quarto di finale di una competizione UEFA. Il club catalano aveva vinto con questo margine in sei occasioni.

Accoppiamenti semifinali Arsenal/Real Madrid - Paris/Aston Villa

Barcelona/Dortmund - Bayern/Inter

Mercoledì 16 aprile

Andata: 0-3

Highlights: Arsenal - Real Madrid 3-0 

Sebbene il Real Madrid sia uno specialista delle rimonte, in passato non gli è mai capitato di dover rimontare un passivo di tre gol nell'era della Champions League.

Jude Bellingham ha valutato con franchezza la prestazione al termine dell'andata, dopo aver visto il compagno di nazionale Declan Rice segnare con due magnifici calci di punizione prima del 3-0 di Mikel Merino. "Ci è andata bene che abbiamo subito solo tre gol”, ha ammesso il centrocampista, che ha poi aggiunto: "Al ritorno ci servirà una vera e propria impresa. Qualcosa di folle, ma se c'è un posto dove le cose folli possono accadere, è casa nostra”.

Anche Mikel Arteta si è soffermato sul clima del Bernabéu in vista del ritorno. “Adesso ci godiamo la vittoria perché sentiamo di meritarla, ma sappiamo che siamo solo al primo tempo”, ha ammesso il tecnico dell'Arsenal. “Dobbiamo fare ancora meglio a Madrid per passare il turno”.

I Gunners potrebbero sognare in grande: l'ultima volta che hanno superato il Real Madrid nella fase a eliminazione diretta della Champions League, nel 2005/06, hanno poi raggiunto la finale.

Lo sapevi che: il Real Madrid ha vinto tra andata e ritorno i sette precedenti quarti di finale di Champions League contro avversari inglesi.

Andata: 2-1

Highlights: Bayern München - Inter 1-2 

Due statistiche incoraggianti sono proseguite grazie al successo in casa del Bayern: innanzitutto, grazie alla trivela di Lautaro Martínez, l'Inter ha aperto le marcature per la nona volta nelle ultime dieci partite di Champions League; poi, grazie al gol di Davide Frattesi all'88° minuto, ha ottenuto la nona vittoria nella stessa striscia.

Ora il capocannoniere di tutti i tempi dell'Inter in Coppa dei Campioni/Champions League, Lautaro Martínez, vuole ripetere la grande prestazione di Monaco anche al ritorno a San Siro. “La nostra prestazione e il nostro atteggiamento devono essere gli stessi anche nel ritorno”, ha detto l'attaccante. “Abbiamo tolto loro la palla nel primo tempo e abbiamo visto quanto hanno sofferto. Al ritorno avremo bisogno di qualità e determinazione”.

Il Bayern è certo che la partita sia stata decisa dai dettagli, e al ritorno non vuole commettere gli stessi errori. “Partite come questa sono decise dai dettagli; stasera abbiamo visto quanto velocemente possono cambiare le cose”, ha detto Konrad Laimer, che ha confezionato l'assist per il pareggio di Thomas Müller all'85° minuto. Lo stesso autore del gol ha aggiunto: “Non sono mai stato troppo preoccupato dopo una partita di andata. La qualificazione è ancora raggiungibile. Siamo fiduciosi”.

Lo sapevi che: la sconfitta è stata la prima in casa del Bayern in Champions League dall'aprile 2021, quando fu sconfitto per 3-2 dal Paris in un'altra partita di andata dei quarti di finale.