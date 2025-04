Bayern-Inter 1-2: decide Frattesi, primo round Nerazzurro

L'Inter conquista un importante vantaggio nell'andata dei quarti di UEFA Champions League. La squadra di Simone Inzaghi passa 2-1 sul campo del Bayern Monaco, che in casa non perdeva da quattro anni in Europa: decide il gol di Davide Frattesi all'88', tre minuti dopo che il subentrato Thomas Müller aveva risposto al vantaggio realizzato nel primo tempo da Lautaro Martínez.

Momenti chiave 7': Un tiro di Olise deviato finisce di poco a lato

26': Kane colpisce il palo da distanza ravvicinata

38': Un tocco di esterno di Lautaro Martínez porta avanti i Nerazzurri

56': Urbig dice di no alla conclusione del capitano avversario

85': Müller pareggia 11 minuti dopo il suo ingresso in campo

88': Frattesi firma la rete della vittoria sul cross basso di Carlos Augusto

La partita in breve: Inter cinica a Monaco di Baviera

Davide Frattesi non riesce a trattenere la gioia dopo il gol vittoria a Monaco di Baviera Getty Images

Nel primo tempo il Bayern prova a premere sull'acceleratore ed è attivo soprattutto con Michael Olise, che prima si vede "sporcare" il tiro in calcio d'angolo da Lautaro Martinez e poi trova pronto alla risposta Yann Sommer, uno degli ex della serata.

I padroni di casa costruiscono la migliore occasione del primo tempo al 26'. Benjamin Pavard, altro ex, perde il pallone, che Olise scarica alla grande per Harry Kane: l'attaccante inglese calcia a colpo quasi sicuro, ma apre troppo il piatto destro e centra il palo. Scampato il pericolo, la squadra di Simone Inzaghi inizia a "imprimere" il proprio marchio sulla partita.

Il palo ha negato ad Harry Kane il gol nella sfida tra Bayern e Inter Getty Images

Alessandro Bastoni innesta una transizione e regala un assist invitante a Carlos Augusto, sostituto di Federico Dimarco: l'esterno sinistro brasiliano trova solo l'esterno della rete. A 7 minuti dall'intervallo, però, i campioni d'Italia passano.

Lo stesso Carlos Augusto pesca in area Marcus Thuram, che regala uno splendido pallone di tacco all'accorrente Lautaro Martínez: il tocco di esterno destro dell'argentino è preciso e non dà scampo a Jonas Urbig, schierato al posto dell'infortunato Manuel Neuer. Si va al riposo con l'Inter avanti di misura.

Urbig nega il raddoppio a Lautaro Martinez, prima che la squadra di Vincent Kompany inizi a premere alla ricerca del pareggio. Josip Stanišić di testa e Raphaël Guerreiro con il sinistro vanno vicini all'1-1, prima delle occasioni non concretizzate da Kane e dal subentrato Thomas Müller.

La porta dell'Inter sembra stregata per i giocatori di casa, ma a cinque minuti dalla fine arriva il pareggio. Sul cross di Konrad Laimer, defilato sulla sinistra, da dentro l'area, Müller è tutto solo sul secondo palo e deve solo spingere il pallone in rete.

L'1-1 sembra il risultato con cui la sfida è destinata a concludersi, ma all'88' una transizione firma il colpo della squadra di Inzaghi. Nicolò Barella lancia sulla corsa l'inesauribile Carlos Augusto, il cross basso trova l'accorrente Frattesi - anche lui entrato dalla panchina - pronto all'impatto per il gol della vittoria. La squadra di Inzaghi conquista il primo round, il Bayern perde in casa in Champions League dopo una striscia positiva di 22 partite.

Bayern-Inter 1-2: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Alessandro Bastoni (Inter)

Alessandro Bastoni con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images

Ha passato e portato la palla in avanti con eccellente compostezza. Protagonista di alcuni ottimi intercetti e vincitore di duelli difensivi cruciali.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Dichiarazioni

Simone Inzaghi, allenatore Inter: "Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. È sicuramente un risultato di altissimo livello che ci rende felici. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, ma non avrà importanza se non lo faremo anche nella gara di ritorno a San Siro davanti ai nostri tifosi".

Vincent Kompany, allenatore Bayern: "Abbiamo avuto le occasioni per segnare più di una volta stasera, due o tre, o anche di più. Sappiamo che loro hanno qualità in attacco, ma noi siamo stati più pericolosi e abbiamo avuto occasioni. So che affrontare l'Inter fuori casa è dura, ma non penso che dobbiamo uscire sconfitti per infortuni o cose del genere. Avremo le nostre occasioni anche a Milano".

Lautaro Martínez, attaccante Inter: “Abbiamo giocato una partita completa sotto tutti gli aspetti: carattere, qualità e fase di non possesso contro una squadra fortissima che ha grandissimi giocatori. Sono felice perché i ragazzi hanno dimostato di valere tanto e di meritare di indossare questa maglia. A San Siro servirà la stessa personalità mostrata stasera”.

Formazioni

Bayern: Urbig; Stanišić, Dier, Kim (Boey 74'); Laimer, Goretzka, Kimmich, Guerreiro (Gnabry 74'); Olise, Kane, Sané (Müller 74')

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian (Bisseck 79'), Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan (Frattesi 74'), Carlos Augusto; Lautaro Martínez (Zalewski 89'), Thuram