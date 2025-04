Arsenal - Real Madrid, quarti di finale di Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

L'Arsenal ospita il Real Madrid all'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League martedì 8 aprile alle 21:00 CET.

La partita in breve Quando: martedì 8 aprile (21:00 CET)

Dove: Arsenal Stadium, Londra

Cosa: andata quarti di finale di Champions League

Chi: la finalista del 2006 ospita i campioni in carica e 15 volte vincitori

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Il Real Madrid affronta una squadra inglese ai quarti di finale per la quinta stagione consecutiva: Liverpool, Chelsea (due volte) e Manchester City non sono riusciti a eliminarlo, ma l'Arsenal? Il ritorno di Bukayo Saka da un infortunio aumenta le sue possibilità, anche se l'assenza di Gabriel si farà sentire. La storia suggerisce che la prima partita sarà fondamentale per i Gunners, che non hanno perso all'andata negli ultimi sette quarti di finale di Coppa dei Campioni/Champions League e sono imbattuti nelle ultime 16 gare interne delle competizioni UEFA. I padroni di casa possono anche ispirarsi all'unico precedente tra i due club, vinto 1-0 agli ottavi di finale del 2005/06.

Il Real Madrid arriva da risultati altalenanti. Ha segnato solo cinque gol nelle ultime cinque gare esterne (mai nel secondo tempo) e ne ha subiti otto nelle tre partite più recenti contro Leganés, Real Sociedad e Valencia. Quando gioca in questa competizione, però, dà sempre prova del suo carattere, come si è visto agli ottavi contro l'Atlético. Un successo in questa occasione gli permetterebbe anche di diventare la prima squadra a raggiungere le 200 vittorie nell'era della Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale).

Sfida tra Arsenal e Real Madrid

Probabili formazioni

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli



Madrid: Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Fran García; Rodrygo, Modrić, Camavinga, Bellingham; Mbappé, Vinícius Júnior

Stato di forma

Arsenal

Forma: PVVPPV

Ultima partita: Everton - Arsenal 1-1, Premier League, 05/04



Madrid

Forma: SPVVSV

Ultima partita: Real Madrid - Valencia 1-2, La Liga, 05/04

Il cammino dell'Arsenal verso i quarti di finale di Champions League: tutti i gol

Le parole degli allenatori

Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "Questa è una delle partite più belle che si possano giocare, nella migliore competizione europea e contro la squadra che ha dominato negli ultimi 20-25 anni. Non vediamo l'ora e sappiamo cosa ci aspetta."

Carlo Ancelotti, allenatore Real Madrid: "Abbiamo perso l'opportunità di lottare di più per il campionato [dopo la sconfitta contro il Valencia nel fine settimana]. La partita contro l'Arsenal sarà diversa perché loro attaccheranno di più, mentre noi dobbiamo essere più solidi. Dobbiamo anche essere più efficaci davanti alla porta."