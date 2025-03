Anteprima Bayern München - Leverkusen, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, il Bayern ospita i connazionali del Leverkusen in casa.

La partita in breve Quando: 5 marzo (21:00 CET)

Dove: Fußball Arena München, Monaco

Cosa: andata ottavi di Champions League

Chi: i sei volte vincitori della Champions League contro i campioni in carica della Bundesliga.

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove guardare la UEFA Champions League nella tua nazione.

Guida alla partita

La rivalità emergente tra Bayern e Leverkusen, le due squadre in corsa per il titolo in Bundesliga, si giocherà ora sul palcoscenico della Champions League. Il club bavarese aveva vinto 11 titoli nazionali consecutivi prima che la squadra di Xabi Alonso interrompesse la sua striscia la scorsa stagione, e adesso è sulla buona strada per riprendersi lo scettro dal Leverkusen sotto la guida di Vincent Kompany. La buona notizia per il Leverkusen è che è imbattuto nelle ultime sei partite contro il Bayern prima del loro primo incontro in competizioni UEFA.

Tutti i gol del Leverkusen nella fase campionato 2024/25

Probabili formazioni

Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sané; Kane



Leverkusen: Kovar; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Tella

Forma

Bayern

Forma: VVPPVV

Ultima: Stuttgart - Bayern 1-3, Bundesliga, 28/02

Leverkusen

Forma: VVPPVV

Ultima: Frankfurt - Leverkusen 1-4, Bundesliga, 01/03

Highlights: Bayern München - Celtic 1-1 

Le parole degli allenatori

Vincent Kompany, allenatore Bayern "Sono due squadre con grandi individalità e molta intensità. Questo deciderà probabilmente la partita. In questa stagione abbiamo avuto tre storie diverse nelle tre partite contro di loro. Il Leverkusen si è guadagnato un posto tra i migliori avversari e non vediamo l'ora di affrontarli".

"Giochiamo prima in casa, il che richiede una mentalità particolare. L'andata non è decisiva: non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che ci sono due partite".

Guarda: Bayern München e Leverkusen pronti alla sfida

Xabi Alonso, allenatore Leverkusen: "Siamo in forma e vogliamo dimostrare ancora una volta di poter mettere in difficoltà il Bayern. Ma sappiamo anche che la Champions League e la Bundesliga sono totalmente diverse: la Champions League è un po' più emotiva e il controllo delle emozioni è fondamentale, perché bastano cinque minuti sbagliati per essere eliminati".

"Dobbiamo cercare di gestire i momenti difficili che potremmo avere. Affrontiamo una grande squadra come il Bayern: sono la migliore squadra di Germania, ma non sempre vince la squadra migliore. Vedremo..."

Numeri e statistiche della partita