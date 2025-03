Anteprima Benfica - Barcelona, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Negli ottavi di finale di UEFA Champions League, il Benfica affronta il Barcelona a Lisbona per la seconda volta in questa edizione.

Riepilogo Quando: 5 marzo (21:00 CET)

Dove: Estádio do SL Benfica, Lisbona

Cosa: andata ottavi di finale Champions League

Chi: i due volte vincitori del torneo contro i cinque volte campioni.

Guida alla partita

La sfida di gennaio vinta dal Barcelona è stata la prima in Champions League terminata col risultato di 5-4. In quella gara, decisa da un gol sul finale di Raphinha, il calciatore del Benfica Vangelis Pavlidis è diventato il secondo nazionale greco a segnare una tripletta in Champions League, mentre Robert Lewandowski ha segnato per la quinta partita consecutiva contro il club portoghese, arrivando a quota nove gol contro di loro. L'attaccante del Barcelona e il suo allenatore Hansi Flick hanno vinto la finale di Champions League del 2021 nello stadio del Benfica ai tempi del Bayern München e adesso proveranno a scrivere un'altra pagina indimenticabile a Lisbona.

Probabili formazioni

Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Aursnes, Orkun Kökçü; Dahl, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis



Barcelona: Szczęsny; Koundé, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri, Olmo; Yamal, Raphinha; Lewandowski

Stato di forma

Benfica

Forma: VVPVVV

Ultima: Benfica - Braga 1-0, Coppa di Portogallo, 26/02

Barcelona

Forma: VPVVVV

Ultima: Barcelona - Real Sociedad 4-0, Liga, 02/03

Le parole degli allenatori

Bruno Lage, allenatore Benfica: "Ci siamo preparati allo stesso modo [rispetto alla partita della fase campionato contro il Barcelona], ma la strategia potrebbe essere leggermente diversa. Affrontiamo una grande squadra che segna molti gol, ma dobbiamo concentrarci sulle cose buone che abbiamo fatto contro di loro, come le molte occasioni che abbiamo creato. Dobbiamo credere nella qualificazione.

"Non ci interessa sapere se il Barcelona è favorito o meno. Sono semplicemente concentrato su di noi. Siamo in corsa in Champions League, in semifinale di Coppa di Portogallo, in corsa per la Primeira Liga e abbiamo già vinto un trofeo [la Coppa di Lega portoghese]. Il nostro obiettivo è quello di vincere altri trofei in questa stagione".

Hansi Flick, allenatore Barcelona: "Il film dura 180 minuti. Ci aspettiamo di affrontare un'ottima squadra, una delle migliori finora. Dovremo giocare molto meglio di loro per qualificarci. Ci sentiamo più preparati rispetto alla partita della fase campionato ma non ci sono partite facili in questa fase".

Il Benfica è un avversario fantastico che ha uno stadio con un'atmosfera speciale. Partiamo dallo 0-0 e dobbiamo dare tutto".

Numeri e statistiche della partita