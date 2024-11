Il Menù della Giornata: Clarence Seedorf sceglie le portate della Champions League

Vincitore della UEFA Champions League con Ajax, Real Madrid e AC Milan, Clarence Seedorf esamina le portate principali della quinta giornata nel secondo episodio della serie Il Menù della Giornata by Just Eat.

Partita da non perdere: Liverpool - Real Madrid

Le due squadre si incontrano per la dodicesima volta nella massima competizione europea per club, ma Liverpool-Real Madrid non è mai una partita come le altre. I Reds stanno disputando una grande stagione sotto la guida del nuovo allenatore olandese Arne Slot, ma sebbene il Real Madrid non si stia esprimendo al meglio in questa stagione, Seedorf sa bene che la sua ex squadra può disputare una grande partita sotto i riflettori di Anfield.

"Il Liverpool sta volando; il Real Madrid sta faticando un po' al momento, quindi questa è l'occasione perfetta per il Real Madrid per tornare dove dovrebbe essere", dice Seedorf. "Sarà comunque una partita difficile".

Le statistiche sono di grande conforto per la squadra di Carlo Ancelotti che non perde da otto partite contro il Liverpool (V7 P1) e ha vinto 5-2 nell'ultima visita ad Anfield, negli ottavi di finale del 2022/23.

Highlights ottavi: Liverpool - Real Madrid 2-5 

Osservato speciale: Tijjani Reijnders (Milan)

Per Seedorf, il 26enne centrocampista Reijnders sta iniziando adesso a dimostrare tutto il suo potenziale al Milan. I rossoneri faranno visita allo Slovan Bratislava alla quinta giornata e se Reijnders dovesse continuare ad avere questo feeling col gol, sarà una lunga serata per i campioni slovacchi.

"Reijnders in questo momento è in un ottimo momento di forma", dice Seedorf del connazionale. "Sta migliorando il suo gioco, sta diventando sempre più offensivo. Nell'ultimo anno ha aumentato le occasioni che gli capitano durante le partite e ora le sta trasformando in gol, in gol importanti".

Il centrocampista del Milan, Tijjani Reijnders, è "in ottima forma" secondo Clarence Seedorf LightRocket via Getty Images

L'alimentazione dei calciatori

La lunga carriera da giocatore di successo di Seedorf ha fatto sì che la sua dieta fosse sempre strettamente controllata. "Avrei potuto mangiare senza fine", ricorda Seedorf riferendosi alla sua giovinezza. "Avevo sempre fame".

Tutti quei viaggi in trasferta (sia nelle competizioni nazionali che in Champions League) non significavano che ci fossero sempre grandi scelte di cibo per Seedorf e i suoi compagni di squadra, con la pizza che è sempre stata uno dei pochi piatti presenti ovunque. "La pizza è sempre una certezza", dice. "Io mangiavo la Margherita".

Al Milan spesso i giocatori ricevevano del gelato artigianale dopo gli allenamenti, e questo lo rendeva particolarmente felice: "Un po' di dolcezza per i giocatori quando tutto il resto era piuttosto semplice, secco e noioso". Seedorf ricorda quando Fabio Capello al Real Madrid eliminò tutti i cibi malsani dalla dieta della sua squadra: "Poi vincemmo il campionato".

Clarence Seedorf durante un allenamento al Milan Getty Images

Il centrocampista perfetto di Seedorf

Per l'ultima voce del menu della giornata, a Seedorf è stato chiesto di scegliere tra tre centrocampisti apparentemente perfetti. Mentre assaggiava la frutta, ha risposto alle domande su Paul Scholes (rappresentato da una confezione di mandarini), Luka Modrić (ananas) e Andrea Pirlo (fragole).

La sua conclusione? "Non saprei scegliere perché sono tutti calciatori straordinari. Hanno avuto tutti un impatto profondo sulle loro squadre e sono tutti unici a modo loro".

