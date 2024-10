Matchday Menu: Dimitar Berbatov fa le sue scelte in Champions League

Dimitar Berbatov, ex attaccante del Leverkusen e del Manchester United, è protagonista del primo episodio della serie Just Eat Matchday Menu e rivela i suoi piatti preferiti in vista della terza giornata di UEFA Champions League.

Partita da non perdere: Barcelona - Bayern München

La sfida di mercoledì tra Barcellona e Bayern è l'appuntamento imperdibile scelto da Berbatov per la terza giornata. "Sono due dei club più forti del mondo", spiega l'ex attaccante della Bulgaria. "Mi piace sempre guardare il Barcellona, soprattutto perché c'è Robert Lewandowski".

Da parte sua, il Bayern ha un altro centravanti prolifico come Harry Kane. Il capitano dell'Inghilterra è l'attuale capocannoniere della Champions League con quattro gol e Berbatov è ansioso di vedere chi dei due vincerà: "Sarà una grande battaglia tra numeri 9".

La squadra tedesca ha trionfato negli ultimi sei confronti di Champions League contro il Barcellona. L'ex allenatore del Bayern, Hansi Flick, è stato l'artefice della più eclatante di quelle vittorie – 8-2 prima del titolo 2019/20 – ma oggi allena il Barça ha il compito di porre fine a questa striscia.

Flashback: Barcellona - Bayern Monaco 2-8

Osservato speciale: Florian Wirtz (Leverkusen)

Alla terza giornata, Berbatov terrà d'occhio Florian Wirtz, un giocatore che ha debuttato in Germania con Flick nel 2021. "Sa segnare gol e fare assist", commenta l'ex attaccante, 43 anni. "Si muove continuamente in campo e cerca spazio".

Mercoledì, Wirtz affronterà il Brest con il Leverkusen. "Quello che ha fatto questa squadra la scorsa stagione è stato straordinario", aggiunge Berbatov, che all'inizio della carriera ha trascorso cinque anni nel club tedesco. "In questa stagione sta consolidando".

Florian Wirtz è stato votato Player of the Match alla seconda giornata Getty Images

I piatti di giornata

Che cosa rendeva ancora più speciale una vittoria del Manchester United quando Berbatov ne vestiva la maglia? "La pizza!", rivela. "A volte andavamo a mangiarla dopo la partita, era come una pizza party".

Ma il piatto preferito da Berbatov era un altro. "Io sceglievo la pasta con i gamberoni. Ne prendevo due o tre porzioni e mi piaceva piccante".

Berbatov ha apprezzato particolarmente il cibo verso la fine della carriera al Monaco. "C'era un ristorante davvero carino e potevi ordinare qualsiasi cosa", ricorda l'attaccante. "Se lo chiamassi adesso, saprebbero subito chi sono perché ero un cliente abituale."

Dimitar Berbatov applaude i tifosi dopo la vittoria del Monaco in Champions League contro l'Arsenal nel 2015 AFP via Getty Images

L'attaccante perfetto di Berbatov

Un attaccante deve possedere una serie di attributi, come un piatto che mette d'accordo tanti ingredienti. Mentre assaggia la frutta, Berbatov spiega come costruire l'attaccante perfetto.

"Innanzitutto c'è il mango, che fondamentalmente sono io", dice. "Poi c'è il kiwi, che è Robert Lewandowski, e infine l'anguria, che è Didier Drogba. Tutti e tre eravamo buoni finalizzatori e Lewandowski va ancora forte. Drogba era incredibile [nel gioco aereo]; ricordate quel colpo di testa in Champions League, vero? È stato un gran gol".

"Se li uniamo tutti e tre, avremo il miglior attaccante possibile".