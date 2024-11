Momenti Priceless della settimana: brillano Gyökeres, Luis Díaz e Vanaken

Scopriamo insieme i gol più importanti, le storie da favola e i fatti più emozionanti che hanno caratterizzato la quarta giornata di UEFA Champions League: ecco i Momenti Priceless Mastercard della settimana.

Momenti Priceless Mastercard

Gyökeres stabilisce un record con lo Sporting CP

Viktor Gyökeres è diventato il primo giocatore dello Sporting CP a segnare una tripletta nell'era della Champions League, ispirando la strabiliante vittoria per 4-1 contro il Manchester City.

Contro ogni pronostico, Gyökeres ha ispirato la rimonta della squadra portoghese segnando il gol del pareggio e trasformando due calci di rigore. In questo modo è arrivato a cinque gol nelle prime quattro partite di Champions League.

Con la sua impresa, Gyökeres entra anche in un club d'élite, essendo appena il secondo nazionale svedese a segnare una tripletta in Champions League dopo Zlatan Ibrahimović, autore di quattro gol con il Paris contro l'Anderlecht nel 2013.

Highlights: Sporting CP - Man City 4-1

Il Club Brugge spezza l'incantesimo

L'allenatore del Club Brugge, Nicky Hayen, ha sentito "l'elettricità nell'aria" dopo che l'indimenticabile vittoria per 1-0 contro l'Aston Villa al Jan Breydelstadion.

I Blauw-Zwart non battevano una squadra inglese dall'1-0 contro il Chelsea in Coppa delle Coppe UEFA 1994/95, totalizzando tre pareggi e 11 sconfitte nei 29 anni successivi. Il Villa di Unai Emery, inoltre, arrivava in Belgio dopo tre vittorie nella fase campionato.

Highlights: Club Brugge - Aston Villa 1-0

Tripletta di Luis Díaz e Liverpool a punteggio pieno

"È un momento molto speciale che ricorderò per il resto della mia vita", ha detto Luis Díaz dopo aver segnato la prima tripletta della sua carriera nella schiacciante vittoria per 4-0 del Liverpool contro il Leverkusen.

È stata la settima tripletta dei Reds nell'era della Champions League, con Luis Díaz che si è unito ai compagni Diogo Jota e Mohamed Salah nel realizzare l'impresa. Inoltre è diventato il secondo colombiano a segnare tre reti in una partita di Champions dopo la tripletta di Faustino Asprilla per il Newcastle contro il Barcellona nel 1997.

Guarda il pallonetto di Luis Díaz

Il Milan affonda l'imbattibile Real Madrid

Il Milan ha interrotto un'imbattibilità casalinga del Real Madrid che durava da 15 partite di Champions League (V12 P3), vincendo 3-1 con gol di Malick Thiaw, Álvaro Morata e Tijjani Reijnders.

Thiaw ha segnato di testa su calcio d'angolo al 12', ma il Real ha pareggiato ben presto con un rigore di Vinícius Júnior per fallo in area. Trasformando il tiro dal dischetto, il 24enne attaccante è diventato il più giovane brasiliano a raggiungere i 25 gol in Champions League (superando Neymar). A quel punto, tutto faceva presagire un'altra strepitosa rimonta dopo quella contro il Dortmund alla terza giornata.

Gli ospiti però, la pensavano diversamente e si sono imposti con i gol di Morata e Reijnders dopo un'incisiva azione di Rafael Leão. "Non è facile giocare qui", ha osservato il tecnico Paulo Fonseca. "È giusto dire che abbiamo giocato senza paura".