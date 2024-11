Lille-Juventus 1-1: primo pareggio per i Bianconeri

Dopo due vittorie e una sconfitta, la Juventus ottiene il primo pareggio in questa edizione della UEFA Champions League. Nella quarta giornata della fase campionato, infatti, i Bianconeri impattano 1-1 sul campo del Lille, con le due formazioni che restano appaiate in classifica.



Lille-Juventus 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



Dopo un avvio molto equilibrato, i padroni di casa sbloccano il match al 27’: super giocata di Edon Zhegrova, che prima salta Juan Cabal e poi trova Jonathan David; al resto pensa il numero 9, freddissimo davanti a Michele Di Gregorio. 1-0 Lille.

La Juventus reagisce da grande squadra, sfiorando il pareggio con un gran destro di Dušan Vlahović, che costringe Lucas Chevalier a un intervento prodigioso. I Bianconeri insistono e danno più volte la sensazione di poter essere pericolosi, ma chiudono sotto la prima frazione.

Gioia Juve dopo il gol del pari Icon Sport via Getty Images



La Vecchia Signora riparte con grande convinzione e al 60’ ristabilisce l’equilibrio su calcio di rigore. Benjamin André atterra Francisco Conceição in area, Vlahović è glaciale dal dischetto: Chevalier spiazzato, 1-1 Juventus.



Highlights: Juventus - Stuttgart 0-1

I francesi ritrovano coraggio e mettono paura ai Bianconeri con il solito Zhegrova. La gara resta in bilico fino alla fine, ma il punteggio non cambia più. Le squadre si spartiscono la posta in palio e restano a pari merito in classifica, salendo a quota 7 punti.

Player of the Match: Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi del LOSC Lille è stato eletto PlayStation Player of the Match UEFA via Getty Images