Milan-Club Brugge 3-1: primo acuto Rossonero

Al terzo tentativo, il Milan centra la prima vittoria nella fase campionato di UEFA Champions League. A San Siro, i Rossoneri superano 3-1 un Club Brugge costretto in dieci uomini grazie al gol di Cristian Pulisic e alla doppietta di Tijjani Reijnders.



Le due squadre sono entrambe pericolose in avvio, ma è la squadra di Paulo Fonseca a passare in vantaggio grazie al guizzo di Pulisic, che fa centro direttamente da calcio d'angolo grazie al velo di Álvaro Morata.

I Belgi restano addirittura in inferiorità numerica per il rosso al nigeriano Raphael Onyedika, ma chi si aspetta una partita in discesa si deve ricredere. Kyriani Sabbe, un nuovo entrato, fa centro di destro e non dà scampo a Mike Maignan.

Reijnders, però, è in serata di grazia e sfrutta alla perfezione gli assist di Noah Okafor e Samuel Chukwueze: la sua doppietta trascina il Milan a un preziosissimo successo, che ne rilancia le ambizioni.