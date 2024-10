Champions League Performance Insights: il pressing aggressivo dell'Arsenal contro il Paris

La vittoria dell'Arsenal alla seconda giornata contro il Paris Saint-Germain è arrivata grazie a un'aggressività e un pressing che hanno lasciato i campioni di Francia in difficoltà e due gol sotto alla fine del primo tempo.

Come ha ammesso il tecnico del Paris, Luis Enrique: "L'Arsenal ha pressato alto fin dal primo minuto e non siamo riusciti a superarlo". La seguente analisi non mette un risalto solo l'intensità del pressing, ma anche il piano tattico.

Performance Insight: il Paris non regge il pressing dell'Arsenal

Il primo punto riguarda l'aggressività con cui hanno pressato gli uomini di Mikel Arteta. Nella prima clip video, vediamo l'Arsenal compatto in un blocco centrale. Quando ha la possibilità di costringere il Paris a retrocedere, pressa con i due attaccanti e l'esterno Bukayo Saka, poi arrivano il centrale William Saliba e il terzino destro Jurriën Timber.

"La squadra ha capito chiaramente quando era il momento di pressare tutti insieme", ha detto l'osservatore tecnico UEFA Rafa Benítez.

L'intensità dell'Arsenal è stata nettamente superiore nel primo tempo. Il grafico sopra ne fornisce un esempio mostrando gli scatti delle due squadre senza palla nel corso dei 90 minuti. Collettivamente, l'Arsenal (barra rossa) ha corso più di 4 km senza palla.

Oltre all'intensità, Benítez ha elogiato l'intelligenza del pressing dei Gunners, che cercavano di costringere il Paris a costruire sulla sinistra (la destra dell'Arsenal) per pressare forte.

La mappa di calore sopra mostra le zone in cui il pressing dell'Arsenal è stato più intenso nel primo tempo. Benítez ha aggiunto: "Chiaramente, il piano era mandare la palla da quella parte: i giocatori erano aggressivi nel pressare il centrale di sinistra e il terzino e, se necessario, scalavano sul centrocampista. Così hanno riconquistato molti palloni".

La seconda clip ne offre un esempio. Leandro Trossard è pronto a pressare il centrale di destra Marquinhos mentre Havertz si avvicina a Gianluigi Donnarumma, incoraggiando il passaggio al centrale di sinistra Willian Pacho. La manovra funziona, perché Pacho è costretto calciare lungo e l'Arsenal riconquista palla.

Con questa visuale 3-D, possiamo vedere le posizioni medie dei giocatori nel primo tempo mentre il Paris cercava di costruire. Si vede chiaramente l'orientamento dei giocatori dell'Arsenal verso la destra.

L'effetto di questa strategia sul Paris è evidente da questo grafico, che mostra la ripartizione dei passaggi degli ospiti in difesa prima dell'intervallo. C'è una netta disparità tra il numero di passaggi a sinistra (29%) e a destra (18%).

Per quanto riguarda l'efficacia dell'Arsenal nel riconquistare palla su quella fascia, in questa visualizzazione 3D del primo tempo c'è una predominanza di punti rossi (palloni riconquistati) sulla destra nella metà campo del Paris.

L'ultimo grafico evidenzia che i giocatori dell'Arsenal hanno pressato molto più degli ospiti.

Tra i giocatori che hanno pressato di più, i primi sei erano della squadra di Arteta, con Trossard in testa con 44 pressing. Per sottolineare la differenza tra le squadre, il giocatore con il totale più alto del Paris, Warren Zaïre-Emery, ne ha effettuati 18.