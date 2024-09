Performance Insights Champions League: la potenza del pressing del Liverpool

Battendo l'AC Milan a San Siro, il Liverpool ha offerto un ottimo esempio di intensità in fase di non possesso e qualità di lavoro in fase di possesso.

I Reds hanno colpito gli osservatori tecnici UEFA con i loro passaggi penetranti, mentre senza palla hanno applicato un pressing aggressivo e mirato: la seguente analisi approfondisce entrambi gli aspetti.

Performance Insights: i movimenti del Liverpool

Per iniziare con l'approccio in fase di possesso palla, questo video mostra gli ottimi movimenti dei giocatori nelle zone di ricezione, ad esempio quando Luis Díaz si accentra per raccogliere palla. Allo stesso modo vediamo Ryan Gravenberch trovare Dominik Szoboszlai tra le linee: il seguente grafico evidenzia l'importanza dell'ungherese nell'arrivare in zona d'attacco e ricevere.

La mappa delle ricezioni del Liverpool nella metà campo del Milan evidenzia che Szoboszlai (otto ricezioni, il doppio del secondo giocatore in classifica) è stato particolarmente attivo con le sue incursioni in avanti.

Parlando del gioco senza palla, Rafa Benítez, ex allenatore del Liverpool e osservatore UEFA nella partita di martedì, ha individuato non solo l'intensità del pressing, ma anche del livello di concentrazione.

L'ex allenatore del Napoli ha spiegato: "Il Liverpool voleva chiaramente pressare alto fin dall'inizio, sulle rimesse dal fondo del Milan e anche in campo aperto. È stato ben organizzato, cercando sempre di mandare la palla da un lato e pressare per riconquistarla e attaccare".

Performance Insights: il pressing del Liverpool

In questo primo esempio vediamo il Liverpool pressare su una rimessa dal fondo del Milan, con tre giocatori posizionati centralmente. Uno di loro, Diogo Jota, va sul portiere Mike Maignan per costringerlo a giocare a sinistra. Anche se il Milan riesce a portare la palla dall'altro lato, Cody Gakpo chiude rapidamente, anticipando il passaggio e reagendo subito.

Nella seconda sequenza, Maignan serve la palla alla sua sinistra per Strahinja Pavlović, ma con Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold a pressare su quella fascia, il serbo lancia lungo per Rafael Leão. Come evidenzia la clip, in quella zona del campo il Liverpool è pronto a lasciare Ibrahima Konaté uno contro uno con l'attaccante del Milan.

A dimostrare la particolare attenzione del Liverpool alla fascia destra, il grafico mostra che Salah e Alexander-Arnold effettuano 11 pressing in totale. Anche se gli otto di Salah non sono una sorpresa, Alexander-Arnold – un terzino – sale spesso e contribuisce con tre.

Infine, questa mappa del pressing nella metà campo avversaria sottolinea la mole di lavoro del Liverpool in avanti sulla destra. I giocatori totalizzano sei pressing nella casella in alto a destra, ma solo uno sulla fascia opposta. In breve, come ha detto Benítez, si è trattato di un pressing molto mirato, con un intento chiaro che ha messo grossa in difficoltà i padroni di casa.