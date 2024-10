Priceless Moments of the Week: Duran, Adeyemi, Çalhanoğlu e Salah shine

Scopri i gol storici, le storie da favola e le emozioni che hanno caratterizzato la seconda giornata di UEFA Champions League con i nostri Mastercard Priceless Moments of the Week.

Mastercard Priceless Moments

La tripletta in 32 minuti di Adeyemi

"Il mio preferito è il secondo gol", ha ammesso Karim Adeyemi dopo il 7-1 del Dortmund sul Celtic. "Ero in una posizione defilata e sono riuscito a tirare molto bene".

La prima tripletta di Adeyemi per il BVB - e solo la seconda della sua carriera - è arrivata in appena 32 minuti del primo tempo. Nel primo gol ha finalizzato un contropiede battendo Kasper Schmeichel sul suo palo, poi ha raddoppiato con un tiro istintivo da dentro l'area e infine ha completato la tripletta con un rasoterra preciso.

Oltre ai gol, Adeyemi ha anche conquistato il secondo rigore del Dortmund nel primo tempo.

Highlights: Dortmund - Celtic 7-1

Çalhanoğlu, Saka o Kairinen: quale punizione è stata la migliore?

Martedì sera i tifosi hanno visto tre punizioni capolavoro, tra cui lo splendido gol del vantaggio dell'Inter contro il Crvena Zvezda firmato Hakan Çalhanoğlu. Con una rincorsa di due passi, il centrocampista turco ha scagliato una splendida punizione nell'angolo più lontano della porta di Omri Glazer. Il suo tiro ha preso velocità e con una traiettoria a giro ha colpito il palo interno ed è finito in rete dando il via al 4-0 finale dei nerazzurri.

Nella partita giocata a Londra, la punizione a mezza altezza di Bukayo Saka dalla destra sembrava un assist perfetto per il compagno Gabriel Martinelli. Tuttavia il pallone viene mancato sia dall'attaccante brasiliano che da Thomas Partey e Gabriel che fanno involontariamente un velo spiazzando il portiere del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, che non può far altro che raccogliere il pallone dalla rete.

"L'ho colpita bene", ha detto sommessamente Kaan Kairinen parlando della sua punizione. Il tiro di sinistro del centrocampista dello Sparta Praha, da oltre 20 metri di distanza, si è insaccato a fil di palo, scavalcando la barriera a quattro dello Stuttgart. Alexander Nübel ha provato ad arrivarci ma la conclusione è stata talmente angolata da rendere impossibile la parata.

Salah diventa il miglior marcatore africano di sempre

Mohamed Salah ha segnato il suo 45° gol in Champions League nella vittoria per 2-0 del Liverpool contro il Bologna, superando così Didier Drogba nella classifica marcatori di sempre dei calciatori africani nella competizione.

La splendida conclusione a giro dell'egiziano dal limite dell'area va ad aggiungersi a un bottino di gol già impressionante, accumulato con le maglie di Basel e Roma.

L'africano più vicino a Salah in questa speciale classifica è il suo ex compagno di squadra al Liverpool, Sadio Mané, con cui ha vinto la Champions League nel 2018/19. Tuttavia Mané attualmente gioca per l'Al Nassr nella Saudi Pro League.

Highlights: Liverpool - Bologna 2-0 

Jhon Duran, il super panchinaro dell'Aston Villa

Il pallonetto di Jhon Duran ha assicurato all'Aston Villa la vittoria nella sua prima partita casalinga in Champions League.

Entrato al 70° minuto, il ventenne ha impiegato solo nove minuti per trovare la rete. Con un tempismo perfetto, Duran ha ricevuto il pallone lungo di Pau Torres e ha alzato lo sguardo prima di superare con un pallonetto il portiere del Bayern München, Manuel Neuer.

L'ultimo gol del colombiano è stato il suo quinto dalla panchina in questa stagione, di cui quattro in Premier League, e quattro dei cinque si sono rivelati vincenti. "Entra in campo e fa venire gli incubi ai difensori [...] e migliorerà sempre di più", ha detto il compagno di squadra Morgan Rogers.