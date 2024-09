Atalanta-Arsenal 0-0: pari Dea con i Gunners

Parte con un punto il cammino dell'Atalanta nella fase campionato della UEFA Champions League. A Bergamo, contro l'Arsenal di Mikel Arteta che resta imbattuto in stagione, la squadra detentrice della UEFA Europa League ha la migliore occasione della partita, ma David Raya riesce a parare il rigore di Mateo Retegui: la sfida finisce senza reti.



Atalanta-Arsenal 0-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



L'Arsenal inizia con personalità e dopo 6' si fa subito notare con Kai Havertz - schierato a centrocampo nel 4-3-3 di Arteta - che però non trova lo specchio della porta. Poi è Marco Carnesecchi a diventare protagonista, con una doppia parata sulla punizione di Bukayo Saka e sul successivo tap-in di Thomas Partey.

Ha una chance anche Gabriel Martinelli, che però calcia alto da posizione favorevole. La risposta della Dea è affidata a Charles De Ketelaere, il trequartista belga si gira bene in area, ma non inquadra lo specchio della porta.

Nel secondo tempo la partita cambia volto e la squadra di Gasperini preme sull'acceleratore, conquistando subito un calcio di rigore: l'arbitro indica il dischetto per l'intervento di Partey su Ederson, del tiro si incarica Retegui che però sulla sua strada trova un Raya formidabile. Il portiere spagnolo prima respinge il tiro dell'attaccante della nazionale italiana, poi si supera sulla sua successiva ribattuta di testa.



Ederson dell'Atalanta è stato eletto Player of the Match dalla Commissione osservatori tecnici della UEFA Arsenal FC via Getty Images

Gli allenatori iniziano ad attingere dalla panchina ed è soprattutto l'ingresso di Juan Cuadrado a dare vitalità all'Atalanta. Il colombiano con due bellissimi tiri a giro va vicinissimo al bersaglio, senza però mai trovarlo.

L'Arsenal ha un'ultima opportunità con Martinelli, servito bene dal subentrato Raheem Sterling, ma il numero 11 dei Gunners è impreciso nella conclusione. La sfida dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia termina senza reti, la Dea di Gasperini e l'Arsenal di Arteta si dividono la posta.