A che ora è il sorteggio della fase campionato di Champions League in tutto il mondo?

Il sorteggio della fase campionato della UEFA Champions League 2024/25 si svolgerà giovedì 29 agosto alle 18:00 CET.

Dato che sarà il primo sorteggio del nuovo format a 36 squadre, sarà un'occasione da non perdere. Scopri l'orario del sorteggio nelle varie città del mondo grazie a Hublot, il timer ufficiale della UEFA Champions League.

Come funziona il sorteggio?

I club saranno suddivisi in quattro urne in base al ranking individuale rilevato all'inizio della stagione (l'unica eccezione è che i campioni in carica di Champions League saranno sempre la prima testa di serie dell'urna 1). Ogni squadra sarà sorteggiata contro due avversari di ogni urna, uno dei quali giocherà in casa e l'altro in trasferta.

Nella fase campionato, le squadre non possono affrontare avversari del proprio Paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due squadre appartenenti alla stessa federazione.

Tutte le 36 squadre saranno sorteggiate manualmente con palline fisiche. Per ogni squadra sorteggiata manualmente, un software sorteggerà casualmente i suoi avversari, che saranno rivelati sullo schermo nella sala del sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta. Il sorteggio inizierà con l'urna 1, assegnando gli avversari a tutte le squadre, una dopo l'altra, e proseguirà con le altre urne in ordine decrescente fino a quando a tutte le squadre non saranno stati assegnati i rispettivi avversari.

Come funziona il sorteggio della fase campionato 2024/25