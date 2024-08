Riepilogo gare di ritorno degli spareggi di Champions League: si qualificano GNK Dinamo, Slavia Praha, Lille e S. Bratislava

Le gare di ritorno degli spareggi di UEFA Champions League 2024/25 si sono svolte questa settimana: Young Boys, Sparta Praha e Salzburg sono le prime tre squadre ad aver superato il turno.

Nelle sfide di mercoledì, GNK Dinamo, Slavia Praha, Lille e S. Bratislava vincono le rispettive sfide e si qualificano alla fase campionato.

UEFA.com riepiloga tutti i risultati.

Mercoledì 28 agosto

Highlights: Slavia Praha - Lille 2-1

Il Lille, forte del risultato dell'andata, limita lo Slavia in una gara ricca di emozioni e ottiene la qualificazione alla Champions League che mancava dal 2021/22. Sotto per 2-0, lo Slavia riduce lo svantaggio al 5' grazie al tiro di Christos Zafeiris ma Edon Zhegrova, a 13' dalla fine, ristabilisce il doppio vantaggio per la squadra ospite. Il subentrato Ivan Schranz riaccende le speranze dei padroni di casa con un gol da posizione ravvicinata a pochi minuti dalla fine. Tuttavia, la squadra francese resiste alla pressione avversaria e si qualifica, nonostante la sconfitta.

Statistica: è la partita numero 100 in una competizione europea, da allenatore, per Jindřich Trpišovský.

Highlights: Crvena Zvezda - Bodø/Glimt 2-0

La Crvena Zvezda prenota un posto nella fase campionato grazie alla vittoria contro il Bodø/Glimt. La squadra serba entra in campo con grande convinzione e passa in vantaggio grazie al rigore trasformato da Bruno Duarte al 26'. Un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Uroš Spajić permette ai padroni di casa di portarsi in vantaggio e, nonostante i tentativi degli avversari, di centrare la qualificazione.

Statistica: il Bodø/Glimt aveva vinto tutte e cinque le precedenti partite di qualificazione di questa stagione.

Highlights: Qarabağ - GNK Dinamo 0-2

La GNK Dinamo vince anche la gara di ritorno e conquista la qualificazione. Marko Pjaca, che aveva aperto le marcature anche nella sfida di andata, poco dopo la mezz'ora di gioco, supera il difensore avversario e fa partire un tiro a giro potente e preciso che batte il portiere e si insacca in rete dopo aver colpito il palo. Gli ospiti trovano anche il raddoppio dopo l'intervallo, quando la parata di Mateusz Kochalski rimbalza sullo sfortunato Matheus Silva che devia la sfera in rete.

Statistica: è la prima vittoria della GNK Dinamo in una competizione UEFA, in trasferta, contro una squadra dell'Azerbaigian.

Highlights: S. Bratislava - Midtjylland 3-2

Lo Slovan Bratislava supera la squadra danese in rimonta e si qualifica per la Champions League. La conclusione di Marko Tolić porta in vantaggio i padroni di casa, ma Aral Simsir trova il momentaneo pareggio prima dell'intervallo. Nella ripresa, il tiro di sinistro di Djú Franculino porta avanti il Midtjylland, ma il secondo gol di Tolić e la rete di Tigran Barseghyan, a quattro minuti dalla fine, regalano una vittoria fondamentale allo Slovan Bratislava.

Statistica: è la prima volta che lo Slovan Bratislava raggiunge la Champions League. Si tratta della quarta squadra slovacca a riuscire nell'impresa, dopo Košice (1997/98), Petržalka (2005/06) e Žilina (2010/11).

Martedì 27 agosto

Highlights: Salisburgo - Dynamo Kiev 1-1

Il Salzburg si qualifica alla fase campionato, nonostante un'ottima prestazione della Dynamo Kyiv. Il diciottenne Adam Daghim porta in vantaggio gli uomini di Pep Lijnders ma gli ospiti pareggiano poco prima della mezz'ora grazie a Taras Mykhavko. I padroni di casa tengono duro e portano a casa un prezioso pareggio che vale la qualificazione.

Statistica: il Salzburg si qualifica in Champions League per la sesta stagione consecutiva.

Highlights: Sparta Praha - Malmö 2-0 

Lo Sparta Praha vince senza problemi e si qualifica dopo 19 anni di attesa. Lukáš Haraslín trasforma un calcio di rigore all'80' mentre Albion Rrahmani firma il raddoppio.

Statistica chiave: lo Sparta non centrava la qualificazione dalla stagione 2005/06.

Highlights: Galatasaray - Young Boys 0-1 

Un gran gol nel finale di Alan Virginius assicura allo Young Boys un posto nella fase campionato a spese del Galatasaray, rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Fernando Muslera.

Statistica chiave: lo Young Boys si qualifica in due stagioni consecutive per la prima volta nella sua storia.

