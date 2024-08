Andata degli spareggi di Champions League: vincono GNK Dinamo, Lille e Bodø/Glimt

GNK Dinamo e Lille vincono e convincono nell'andata degli spareggi di UEFA Champions League 2024/25, mentre il Bodø/Glimt supera di misura la Crvena zvezda.

Martedì 20 agosto

Il Lille ottiene una preziosa vittoria casalinga nella sua casa momentanea, lo Stade du Hainaut. Dopo un primo tempo dominato senza trovare la via del gol, la squadra francese si porta in vantaggio a inizio ripresa con l'attaccante canadese Jonathan David e raddoppia nel finale grazie alla rete di Edon Zhegorva.

La statistica: Il Lille ha vinto tutte e tre le partite giocate contro lo Slavia. In precedenza aveva vinto 3-1 e 5-1 nella UEFA Europa League 2009/10.

Ritorno, 28/08: Slavia Praha - Lille

Il Bodø/Glimt vince grazie ai gol nella ripresa segnati da Kjetil Knutsen e Dybvik Määttä, ma la rete di Ognjen Mimović per la Crvena zvezda lascia la sfida in equilibrio in vista della gara di ritorno.

La statistica: il Bodø/Glimt ha vinto otto delle ultime dieci partite casalinghe in Europa, di cui tre in questa stagione, segnando dieci gol.

Ritorno, 28/08: Crvena zvezda - Bodø/Glimt

Dopo la traversa colpita da Martin Baturina, Marko Pjaca porta in vantaggio i padroni di casa alla mezz'ora. Il Qarabağ reagisce, andando vicino al gol con Patrick Andrade e Juninho poco prima dell'intervallo.

Gli ospiti sfiorano il pareggio nella ripresa con Yassine Benzia, che colpisce la traversa. Nel finale, però, Sandro Kulenović realizza una doppietta per il tris della GNK Dinamo.

La statistica: la Dinamo è imbattuta nei cinque incontri giocati contro l'avversaria dell'Azerbaigian.

Ritorno, 28/08: Qarabağ - GNK Dinamo

Mercoledì 21 agosto

Ritorno, 27/08: Salzburg - Dynamo Kyiv

Ritorno, 27/08: Sparta Praha - Malmö

Ritorno, 28/08: Slovan Bratislava - Midtjylland

Ritorno, 27/08: Galatasaray - Young Boys

