Andata degli spareggi di Champions League: brillano Salzburg e Sparta Praha, lo Young Boys supera il Galatasaray

Nell'andata degli spareggi di UEFA Champions League 2024/25, Salzburg e Sparta Praha si impongono rispettivamente contro Dynamo Kiev e Malmö, mentre lo Young Boys trova il gol decisivo contro il Galatasaray nei minuti finali.

Nelle sfide di martedì, GNK Dinamo e Lille vincono e convincono, il Bodø/Glimt supera di misura la Crvena Zvezda.

UEFA.com riassume tutta l'azione.

Il nuovo format della Champions League

Mercoledì 21 agosto

Highlights: Dynamo Kyiv - Salzburg 0-2

Il Salzburg è sulla buona strada per raggiungere la fase campionato grazie ai gol di Dorgeles Nene e Maurits Kjærgaard. Nene apre le marcature finalizzando il passaggio filtrante di Moussa Kounfolo Yeo. L'attaccante della squadra austriaca è coinvolto anche nel secondo gol: atterrato in area da Oleksandr Karavaiev, procura il rigore trasformato poi da Kjærgaard.

La Dinamo, durante tutta la partita, ha difficoltà a trovare un varco nella difesa avversaria, grazie alla solida prestazione di Kamil Piątkowski.

La statistica: Kjærgaard ha segnato cinque gol in tre partite nei turni preliminari di Champions League.

Ritorno, 27/08: Salzburg - Dynamo Kyiv

Highlights: Malmö - Sparta Praha 0-2

Il Malmö mantiene il possesso palla per gran parte della sfida, ma l'approccio più diretto dello Sparta Praha dà i suoi frutti. Il gol che apre le marcature arriva su un passaggio di Veljko Birmančević diretto a Lukáš Haraslín, ma la sfera viene deviata in porta dal difensore Jens Stryger.

I padroni di casa tornano in campo nella ripresa con un atteggiamento molto propositivo, ma è lo Sparta Praha a trovare il gol del raddoppio: Matěj Ryneš assicura la vittoria nei minuti finali, grazie ad un tiro potente e preciso nell'angolo basso della porta avversaria.

La statistica: il gol di Ryneš è stato il suo primo in una competizione europea.

Ritorno, 27/08: Sparta Praha - Malmö

Tutto si deciderà nella sfida di ritorno. Lo Slovan passa in vantaggio poco prima dell'ora di gioco, grazie al gol di Cesar Blackman su assist di Tigran Barseghyan. I padroni di casa insistono nella ripresa e colpiscono la traversa con Djú Franculino prima del pareggio di Edward Chilufya. Prima dello scadere, Takáč nega al Midtjylland il gol della vittoria, deviando il tiro di Aral Simsir.

La statistica: la squadra danese è imbattuta da sei partite in casa in Europa (quattro vittorie, due pareggi).

Ritorno, 28/08: Slovan Bratislava - Midtjylland

Highlights: Young Boys - Galatasaray 3-2

Il rigore di Filip Ugrinic permette allo Young Boys di superare il Galatasaray, dopo il pareggio in rimonta degli ospiti. I due gol di Joël Monteiro nel primo tempo sembrano il segnale di una comoda vittoria ma, nella ripresa, la squadra ospite realizza una grande rimonta grazie alla doppietta del subentrato Michy Batshuayi.

Nei concitati minuti finali, il fallo di mano di Abdülkerim Bardakcı in area gli costa l'espulsione e permette a Ugrinic di realizzare il gol decisivo.

La statistica: il Galatasaray ha sempre perso nelle sue ultime quattro trasferte europee.

Ritorno, 27/08: Galatasaray - Young Boys

La guida al sorteggio della fase campionato

Martedì 20 agosto

Highlights: Lille - Slavia 2-0 Praha

Il Lille ottiene una preziosa vittoria casalinga nella sua casa momentanea, lo Stade du Hainaut. Dopo un primo tempo dominato senza trovare la via del gol, la squadra francese si porta in vantaggio a inizio ripresa con l'attaccante canadese Jonathan David e raddoppia nel finale grazie alla rete di Edon Zhegorva.

La statistica: Il Lille ha vinto tutte e tre le partite giocate contro lo Slavia. In precedenza aveva vinto 3-1 e 5-1 nella UEFA Europa League 2009/10.

Ritorno, 28/08: Slavia Praha - Lille

Highlights: Bodø/Glimt - Crvena zvezda: 2-1

Il Bodø/Glimt vince grazie ai gol nella ripresa segnati da Kjetil Knutsen e Dybvik Määttä, ma la rete di Ognjen Mimović per la Crvena zvezda lascia la sfida in equilibrio in vista della gara di ritorno.

La statistica: il Bodø/Glimt ha vinto otto delle ultime dieci partite casalinghe in Europa, di cui tre in questa stagione, segnando dieci gol.

Ritorno, 28/08: Crvena zvezda - Bodø/Glimt

Highlights: GNK Dinamo - Qarabağ 3-0

Dopo la traversa colpita da Martin Baturina, Marko Pjaca porta in vantaggio i padroni di casa alla mezz'ora. Il Qarabağ reagisce, andando vicino al gol con Patrick Andrade e Juninho poco prima dell'intervallo.

Gli ospiti sfiorano il pareggio nella ripresa con Yassine Benzia, che colpisce la traversa. Nel finale, però, Sandro Kulenović realizza una doppietta per il tris della GNK Dinamo.

La statistica: la Dinamo è imbattuta nei cinque incontri giocati contro l'avversaria dell'Azerbaigian.

Ritorno, 28/08: Qarabağ - GNK Dinamo

2024/25: le date delle partite e dei sorteggi