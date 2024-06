Mats Hummels in vetta alla classifica di FedEx Performance Zone 2023/24

Dopo aver giocato per 1170 minuti e raggiunto la finale di UEFA Champions League 2023/24 con il Dortmund, Mats Hummels conclude la stagione in vetta alla classifica di FedEx Performance Zone.

Il difensore centrale ha giocato per intero tutte le partite del Dortmund e ha collezionato sei clean sheet prima della finale allo stadio di Wembley. È stato nominato Player of the Match tre volte: dopo l'ottima prestazione contro il Milan nella fase a gironi e in entrambe le semifinali contro il Paris.

"La qualità, l'esperienza e la leadership" di Hummels sono state decisive nella vittoria nella semifinale di andata, mentre il suo potente gol di testa al ritorno ha riportato il Dortmund in finale di Champions League dopo 11 anni.

Il rendimento di Mats Hummels in Champions League 2023/24

Minuti giocati: 1170

Gol: 1

Assist: 1

Contrasti: 57

Palloni recuperati: 120

Disimpegni: 50/66 completati

Precisione nei passaggi: 88,24%