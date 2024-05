Dortmund-PSG 1-0: Füllkrug decide l'andata

Il Borussia Dortmund tiene vivo il sogno di tornare in finale di UEFA Champions League a undici anni di distanza dall'ultima volta.

Davanti ai suoi tifosi, la squadra di Edin Terzić piega 1-0 il Paris Saint-Germain grazie al gol nel primo tempo di Niclas Füllkrug: una sfida emozionante e ricca di occasioni da una parte e dall'altra, il cui epilogo costringerà i campioni di Francia di Luis Enrique a una rimonta tra sei giorni.

Momenti chiave 14': Donnarumma si oppone alla conclusione di Sabitzer

36': Füllkrug firma il gol del vantaggio

44': Il portiere del Paris di nuovo provvidenziale su Sabitzer

51': Mbappé e Hakimi colpiscono il palo nella stessa azione

72' Kobel dice di no a Dembélé

La partita in breve: i pali e i Gialloneri fermano il Paris

Marcel Sabitzer ha rappresentato una minaccia costante per la squadra di Luis Enrique AFP via Getty Images

Il Dortmund, trascinato dal "Muro giallo" del BVB Stadion, sembra più convinto nel primo tempo. Gianluigi Donnarumma deve ricorrere a tutto il suo talento per fermare l'austriaco Marcel Sabitzer, servito da Jadon Sancho, ma a nove minuti dall'intervallo è costretto a capitolare.

Nico Schlotterbeck con un grande lancio sorprende la difesa della squadra francese, disposta in modo imperfetto, Füllkrug controlla il pallone alla grande e con un sinistro rasoterra fa centro sul primo palo: per l'ex attaccante dell'Hannover e del Werder Brema è il 15esimo gol in stagione, il terzo in questa Champions League.

Luis Enrique e il Paris perdono per infortunio Lucas Hernandez, sostituito dal brasiliano Lucas Beraldo, ma è ancora Donnarumma a salire alla ribalta: il portiere della nazionale italiana ferma con un grande intervento il destro di Sabitzer, smarcato da un intelligente tocco di Füllkrug, questa volta nei panni di uomo assist.

Nella ripresa si scuotono i campioni di Francia, che colpiscono due pali praticamente nella stessa azione, prima con la stella Kylian Mbappé e poi con l'ex Inter Achraf Hakimi. I ritmi si alzano, Gregor Kobel - portiere svizzero dei Gialloneri - dice di no a Mbappé mentre Fabián Ruiz mette a lato di testa sotto misura.

Füllkrug si divora il raddoppio - sarebbe stata doppietta personale - dopo un grande lavoro sulla destra di Sancho, poi l'attaccante autore del gol del vantaggio mette alto di testa sugli sviluppi della punizione battuta dallo scatenato Karim Adeyemi.

Il Paris continua a provarci, Ousmane Dembélé ha due ottime occasioni per pareggiare ma prima l'ex giocatore del Barcellona trova sulla sua strada Kobel, poi mette incredibilmente alto sullo scarico di Hakimi. Marquinhos, dall'altra parte, ferma invece con una scivolata dal tempismo perfetto Julian Brandt, che aveva calciato a colpo sicuro.



Finisce 1-0 per il Borussia Dortmund, che fa festa con i suoi tifosi; il Paris cercherà la rimonta e la finale tra meno di una settimana al Parco dei Principi.

Borussia Dortmund-PSG 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Mats Hummels del Borussia Dortmund posa con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images

"È stato magnifico, sia con sia senza palla. Ha dimostrato la sua qualità, la sua esperienza e, in particolare, la sua leadership".

Panel Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Dortmund: Kobel; Ryerson (Wolf 87'), Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi (Reus 83'), Brandt (Nmecha 87'), Sancho; Füllkrug (Moukoko 90'+1)



Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández (Lucas Beraldo 42'), Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola (Kolo Muani 65')