La Squadra della Settimana del Fantasy di Champions League

La squadra è composta dai giocatori che hanno raccolto più punti nel Fantasy Football ufficiale della UEFA Champions League, presentato da PlayStation.

Portiere

Gregor Kobel (Dortmund) – 7 punti

Difensori

Julian Ryerson (Dortmund) – 7 punti

Mats Hummels (Dortmund) – 16 punti

Nico Schlotterbeck (Dortmund) – 8 punti

Ian Maatsen (Dortmund) – 7 punti

Alphonso Davies (Bayern) – 7 punti

Centrocampisti

Julian Brandt (Dortmund) – 7 punti

Emre Can (Dortmund) – 5 punti

Attaccanti

Joselu (Real Madrid) – 9 punti

Harry Kane (Bayern) – 5 punti

Vinícius Júnior (Real Madrid) – 8 punti

I seguenti criteri sono utilizzati per separare i giocatori a pari merito in base ai punti nella giornata: i) minor numero di minuti giocati in quella giornata; ii) punti totali; iii) valore più basso.