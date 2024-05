Paris - Dortmund, anteprima ritorno semifinali Champions League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Paris Saint-Germain e Dortmund si affronteranno martedì 7 maggio nel ritorno della semifinale di UEFA Champions League.

Paris - Dortmund in breve Quando: martedì 7 maggio (21:00 CET)

Dove: Parc des Princes, Parigi

Cosa: ritorno semifinale UEFA Champions League

Risultato all'andata: Dortmund - Paris 0-1

Guida alla partita

Spinto dal caratteristico e caloroso supporto del famoso "Muro Giallo", il Dortmund ha vinto 1-0 l'andata grazie a un bel gol nel primo tempo di Niclas Füllkrug – il suo stop prima del tiro è stato quasi magico. Le conclusioni a botta sicura di Kylian Mbappé e Achraf Hakimi sono state entrambe respinte dai legni, ma il Dortmund è ora atteso dall'esame di Parigi. "Questo è il calcio", ha detto l'allenatore del Paris, Luis Enrique. "A volte va bene, altre meno. Dovremo analizzare le occasioni create da entrambe le squadre".

Highlights: Dortmund - Paris 1-0 

Dopo il successo dell'andata, il Dortmund è pienamente in corsa per tornare in finale per la prima volta dal 2013. La finale di questa stagione si terrà ancora una volta a Wembley e i suoi avversari potrebbero essere ancora una volta i connazionali del Bayern. Ma i parigini faranno di tutto per evitare che la finale si ripeta, con la speranza di vincere per la prima volta la tanto inseguita Champions League: l'ultima volta che ci sono andati vicini è stato nel 2020, quando hanno perso in finale contro il Bayern.

Probabili formazioni

Paris*: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola

Squalificati: nessuno

Dortmund*: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug

Squalificati: nessuno

* Formazioni ufficiali dell'andata della semifinale; probabili formazioni in seguito

Highlights finale 2013: Bayern - Dortmund 2-1 

Stato di forma

Paris

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SPVVVS

Ultimo risultato: Dortmund - Paris 1-0, 01/05, andata semifinali UEFA Champions League

Dortmund

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSPVVS

Ultimo risultato: Dortmund - Paris 1-0, 01/05, andata semifinali UEFA Champions League

Le parole degli allenatori

Luis Enrique, allenatore Paris: "Il risultato fa capire quanto sia stata combattuta la partita. È una situazione nuova per entrambe le squadre. Negli ultimi due turni, loro hanno giocato in casa il ritorno, mentre per noi è stato il contrario. Ora avremo il pubblico dalla nostra parte nel ritorno. Naturalmente dovremo essere più cinici di quanto lo siamo stati a Dortmund".

Edin Terzić, allenatore Dortmund: "Bisogna guadagnarsi la strada per Wembley. Ora ci serve solo un pareggio nel ritorno, ma vogliamo anche vincere. Abbiamo un piccolo vantaggio e una buona opportunità".