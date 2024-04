Bayern-Real Madrid 2-2: pari spettacolo in Baviera

Finisce con uno spettacolare ed emozionante pareggio la semifinale di andata di UEFA Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. Alla Fussball Arena München, i tedeschi di Thomas Tuchel rimontano la squadra di Carlo Ancelotti, avanti con Vinícius Júnior, grazie ai gol di Leroy Sané e Harry Kane su rigore, ma un altro tiro dal dischetto - sempre dell'attaccante brasiliano - firma il definitivo 2-2. Sarà la sfida del Santiago Bernabéu, tra otto giorni, a decidere chi volerà in finale.

I momenti chiave 1': Lunin di piede si salva su Sané

6': Il portiere del Real Madrid ferma anche Kane

24': Vinícius Júnior "fredda" Neuer e porta avanti gli spagnoli

53': Sané, al termine di un'azione personale, realizza il pareggio

57': Kane spiazza Lunin su rigore e firma la rimonta dei bavaresi

83': L'attaccante brasiliano del Real non sbaglia dagli 11 metri e sigla il definitivo pari

La partita in breve: Vinícius Júnior "on fire" per il Real

L'attaccante del Real Madrid è arrivato a quota 20 reti in tutte le competizioni UEFA via Getty Images

L'avvio dei padroni di casa è veemente e Andriy Lunin, portiere ucraino della 'Casa Blanca', è subito costretto a salvarsi con il piede su Sané. I ritmi impressi dal Bayern sono impressionanti, Kane - attesissima la sua sfida a distanza con il connazionale Jude Bellingham - prova a sorprendere l'estremo difensore avversario dalla lunghissima distanza ma la sua mira è leggermente imprecisa.

La spinta dei bavaresi inevitabilmente cala e il Real "buca" i padroni di casa con un'azione da manuale. Il filtrante di Toni Kroos, uno degli ex, per Vinícius Júnior è illuminante, l'attaccante brasiliano non dà scampo a Manuel Neuer da distanza ravvicinata e porta avanti i suoi.

Il Bayern prova a rispondere con la punizione del "solito" Kane, ma il pallone termina fuori di poco. La ripresa si apre con Raphaël Guerreiro all posto di Leon Goretzka, ma è Neuer a salvare i padroni di casa con un provvidenziale intervento sul tiro di Kroos. Al 53', però, arriva il pareggio. Il merito è tutto di Sané, che con una grande azione personale sorprende Lunin sul suo palo e festeggia il secondo gol in questa edizione della UEFA Champions League.

L'inerzia della gara cambia e la squadra di Tuchel perfeziona la rimonta. Jamal Musiala punta Lucas Vázquez che lo atterra in area, l'arbitro indica il dischetto del rigore: dagli 11 metri Kane non sbaglia e realizza il 43esimo gol in 43 partite stagionali. Un sinistro dell'attaccante inglese deviato da Antonio Rüdiger nega ai padroni di casa il tris, poi Ancelotti toglie Bellingham e Kroos per inserire Luka Modrić e Brahim Díaz.

Il centrocampista croato libera con un lancio illuminante Vinícius Júnior, che però viene "murato" da Neuer. A sette minuti dalla fine, però, il Real pareggia, ancora su rigore concesso per fallo di Kim Min-jae - ex difensore del Napoli - su Rodrygo: il "solito" Vinícius Júnior è freddissimo e non sbaglia, spiazzando il portiere della nazionale tedesca. Per lui è il quinto gol in otto partite stagionali di UEFA Champions League.

Il risultato finale non cambia più, in Germania - dove si sfidavano due squadre che insieme hanno vinto 20 volte il trofeo e si sono già affrontate 27 volte - finisce in parità: sarà la sfida di Madrid, tra otto giorni, a esprimere il verdetto [per la] finale.

Bayern Monaco-Real Madrid 2-2: la partita minuto per minuto e le reazioni

L'autore della doppietta in posa con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images

PlayStation® Player of the Match: Vinícius Júnior (Real Madrid)

"Pericoloso ogni volta che ha toccato il pallone, un suo straordinario movimento ha creato lo spazio per il gol del vantaggio".

Commissione osservatori tecnici UEFA

Statistiche chiave

Thomas Müller è diventato il terzo giocatore a raggiungere le 150 presenze in UEFA Champions League con un solo club, dopo Xavi (151) con il Barcellona e Iker Casillas (150) con il Real Madrid.

L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è alla sua decima semifinale nella competizione: ha eguagliato il record nella competizione di Pep Guardiola.

Vinícius Júnior ha segnato nella gara d'andata delle ultime tre semifinali di Champions League della squadra spagnola.

Formazioni



Bayern: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka (Guerreiro 46'); Sané (Davies 87'), Müller (Gnabry 80'), Musiala; Kane

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Nacho (Camavinga 65'), Rüdiger, Mendy; Tchouameni; Valverde, Kroos (Brahim Díaz 75'); Bellingham (Modrić 75'); Rodrygo (Joselu 87'), Vinícius Júnior