Paris - Barcellona 2-3: decide Christensen

Un colpo di testa di Andreas Christensen nel giorno del suo 28esimo compleanno regala il successo al Barcellona nella gara di andata dei quarti di finale a Parigi. Raphinha aveva segnato prima e dopo l'uno-due parigino con Ousmane Dembélé e Vitinha.

Momenti chiave 21': Nuno Mendes sventa sulla linea su Lewandowski

37': Raphinha porta avanti il Barcellona

48' e 51': Il Paris la ribalta con Dembelé e Vitinha

62': Raphinha ancora a segno sull'assist al bacio di Pedri

77': Gol di Christensen dopo il palo di Dembelé

Paris - Barcellona: la partita minuto per minuto e i commenti

Raphinha esulta dopo il primo gol Getty Images

Il primo tempo è avaro di occasioni. La prima ghiotta è per gli ospiti. Sul corner di İlkay Gündoğan, Gianluigi Donnarumma esce male e Robert Lewandowski riesce a toccare di testa, provvidenziale la scivolata di Nuno Mendes che salva il Paris.

Il Barcellona cresce e passa in vantaggio. Lewandowski allarga sulla destra per Lamine Yamal, cross all'altezza del dischetto del rigore, Donnarumma prova ad arrivarci in tuffo, ma tocca con il pugno e la palla resta disponibile per Raphinha: piatto sinistro e il pallone si infila in rete superando due difensori di casa sulla linea.

AFP via Getty Images

Il Paris esce trasformato dagli spogliatoi e piazza subito un grande uno-due. Dembélé serve Kylian Mbappé sulla sinistra dell'area, il numero 7 crossa basso al centro, il suo passaggio viene respinto e torna sui piedi di Dembélé che dopo una bella finta, lascia partire un mancino potente che manda il pallo a infilarsi sotto la traversa.

Il raddoppio arriva con una splendida azione corale del Paris che si sviluppa sulla destra, Lee Kang-in serve Fabián Ruiz al limite dell'area, bravissimo lo spagnolo a premiare l'inserimento nella zona centrale dell'area di Vitinha che col piatto destro in diagonale batte Marc-André ter Stegen.

Il Paris è scatenato e va addirittura vicino al terzo gol. Palla persa dai Catalani a metà campo, Lee ribalta subito l'azione premiando la velocità in campo aperto di Barcola, il numero 29 fa partire un gran destro che viene deviato da Ter Stegen con il pallone che si stampa sulla traversa.

Grandi gol di Kylian Mbappé

Xavi inserisce Pedri e il giovane centrocampista disegna subito un lancio illuminante per Raphinha che insacca al volo di esterno sinistro. Una perla.

Dembélé va vicino al tris per i padroni di casa ma il suo diagonale sul perfetto assist di Vitinha manda il pallone a stamparsi sul palo. Dall'altra parte il Barcellona non sbaglia con Andreas Christensen che insacca di testa sul corner di Gündoğan festeggiando al meglio il suo compleanno.

PlayStation® Player of the Match: Raphinha (Barcelona)

Panel Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Paris: Donnarumma; Marquinhos, Lucas Beraldo, Lucas Hernández, Nuno Mendes; Lee (Zaïre-Emery 61'), Vitinha, Fabián Ruiz (Gonçalo Ramos[ 85'); Dembélé, Mbappé, Asensio (Barcola 46')

Barcellona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo; Sergi Roberto (Pedri 61'), De Jong (Christensen 75'), Gündoğan (Fermin 85'); Yamal (João Félix 61'), Lewandowski, Raphinha (Ferran Torres 75')