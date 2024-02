Bayern - Lazio, anteprima ritorno ottavi di finale Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Bayern e Lazio si affrontano al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League martedì 5 marzo.

Bayern - Lazio in breve Quando: martedì 5 marzo (21:00 CET)

Dove: Fußball Arena München, Monaco

Cosa: ritorno ottavi di finale di Champions League 

Cosa devi sapere?

La Lazio sogna i primi quarti di finale di Champions League dal 1999/2000. All'andata, un rigore trasformato da Ciro Immobile nel secondo tempo è bastato a garantirle un sensazionale 1-0 contro il Bayern, ridotto in dieci uomini dopo l'espulsione di Dayot Upamecano per il fallo che ha causato il calcio di rigore.

I biancocelesti, però, hanno ancora molto da fare a Monaco, perché il Bayern non perde una partita casalinga di Champions League dal 2020/21 (V10 P3) ed è arrivato ai quarti in 10 delle ultime 11 stagioni. "Siamo ancora in gara e tra qualche settimana verranno nel nostro stadio", ha detto l'attaccante Harry Kane dopo l'andata. "Dobbiamo guardare avanti e provare a dare una svolta".

Highlights: Lazio - Bayern 1-0

Probabili formazioni

Stato di forma

Bayern

Ultimi risultati: VSSSVV

Risultato più recente: Bayern - Lipsia 2-1, 24/02, Bundesliga

Lazio

Ultimi risultati: VSVVSP

Risultato più recente: Torino - Lazio 0-2, 22/02, Serie A

Il parere degli esperti

James Thorogood, reporter Bayern

La Lazio ha rigirato il coltello nella piaga in un'altra serata frustrante per il Bayern, che all'andata non è riuscito a inquadrare la porta con nessuno dei suoi 16 tiri. L'obiettivo di questa stagione era andare oltre i quarti di finale per la prima volta dopo quattro anni, ma ora il posto è a rischio.

Francesco Corda, reporter Lazio

Quella dell'andata è stata una serata da ricordare per la Lazio, che ha centrato una preziosa vittoria contro il Bayern e può continuare a sognare un posto ai quarti di finale. Dopo un primo tempo di difficoltà, la squadra di Sarri ha preso l'iniziativa nella ripresa e colto l'occasione con un rigore di Immobile. Una partita preparata e giocata alla perfezione per i biancocelesti.

Le parole degli allenatori

Thomas Tuchel, allenatore Bayern: "Siamo frustrati e arrabbiati per la sconfitta. Non so perché abbiamo perso convinzione nel secondo tempo, ma è successo e siamo rimasti indietro. Non riesco a spiegarmelo, perché ho detto alla squadra di mantenere l'intensità ed essere ancora più coraggiosa in avanti".

Maurizio Sarri, allenatore Lazio: "È una vittoria fatta di abnegazione e sofferenza. Siamo soddisfatti perché abbiamo battuto una delle squadre più forti d'Europa, ma anche rammaricati perché il risultato poteva essere più ampio. Mi sono piaciute la compattezza e lo spirito della squadra, ci siamo mossi con una sola testa e questo è importante. Sapevamo che ci sarebbero stati momenti difficili, ma anche occasioni, e ne abbiamo sfruttata una".