Anteprima ritorno ottavi di finale Champions League, Real Sociedad - Paris: dove guardarla, orario, probabili formazioni

La Real Sociedad e il Paris si affrontano martedì 5 marzo nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Real Sociedad - Paris in breve Quando: martedì 5 marzo (21:00 CET)

Dove: REALA ARENA, San Sebastián

Cosa: ritorno ottavi di finale UEFA Champions League

Guida alla partita

Il Paris ha preso il controllo del doppio confronto grazie al 2-0 dell'andata in Francia, firmato Kylian Mbappé e Bradley Barcola. La squadra di Luis Enrique è fiduciosa di poter completare la missione in Spagna e raggiungere il primo quarto di finale di Champions League dalla stagione 2020/21.

Tuttavia, una squadra ben preparata e resiliente come la Real spera che l'atmosfera infuocata del proprio stadio possa spingere la squadra verso la rimonta. Come ha detto l'allenatore Imanol Alguacil dopo l'andata: "Se riusciremo a giocare in casa come nel primo tempo dell'andata, allora avremo le nostre opportunità. Saremo in grado di rialzarci e giocarcela per rendere le cose davvero difficili al Paris".

Highlights: Paris - Real Sociedad 2-0 

Probabili formazioni

Forma

Real Sociedad

Forma: SVSSPP

Ultimo risultato: Real Sociedad - Villarreal 1-3, 23/02, Liga

Paris

Forma: PVVVVV

Ultimo risultato: Paris - Rennes 1-1, 25/02, Ligue 1

Le parole degli allenatori

Imanol Alguacil, allenatore Real Sociedad: "Ero contento della prestazione finché non abbiamo subito il primo gol. Fino a quel momento, credo che abbiamo giocato una buona partita. Ora dobbiamo essere positivi e continuare a sognare".

Luis Enrique, allenatore Paris: "Se si considera il primo tempo, era difficile immaginare che avremmo vinto questa partita per 2-0. Conoscevamo già la qualità della Real Sociedad. Sono arrivati primi nel loro girone e sono una squadra che gioca insieme da molti anni. Si può immaginare la pressione che avremo a San Sebastián e la difficoltà del compito che ci aspetta".