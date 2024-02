Atlético Madrid-Inter, anteprima ritorno ottavi di finale Champions League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Atlético Madrid e Inter si affrontano al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League mercoledì 13 marzo.

Atlético Madrid - Inter in breve Quando: mercoledì 13 marzo (21:00 CET)

Dove: Estadio Metropolitano, Madrid

Cosa: ritorno ottavi di finale di Champions League 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Atlético Madrid - Inter in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

L'Inter va a Madrid sull'1-0 grazie a un gol di Marko Arnautović a 11' dalla fine nella gara di andata del 20 febbraio. I vicecampioni in carica sono in leggero vantaggio, ma gli errori dell'andata e la presenza di Jan Oblak in porta mantengono la sfida in bilico. Chi vince andrà al sorteggio dei prossimi turni del 15 marzo.

Highlights: Inter - Atlético Madrid 1-0

Probabili formazioni

Atlético Madrid: a seguire

Squalificati: da conf.

Diffidati: da conf.

Inter: a seguire

Squalificati: da conf.

Diffidati: da conf.

Stato di forma

Atlético Madrid

Ultimi risultati: PSVSSP

Risultato più recente: Almería - Atlético de Madrid 2-2, 24/02, Liga spagnola

Classifica Liga

Inter

Ultimi risultati: VVVVVV

Risultato più recente: Lecce - Inter 0-4, 25/02, Serie A 

Classifica Serie A

Il parere degli esperti

Alexandra Jonson, reporter Atlético Madrid

Nel complesso, la gara di andata è stata abbastanza equilibrata, ma l'Inter ha dimostrato più creatività e l'Atlético ha confermato di avere difficoltà fuori casa. La squadra di Diego Simeone è fortunata a essere in svantaggio di un solo gol, non essendo riuscita a creare occasioni degne di nota a San Siro. Tutto è ancora da giocare.



Paolo Menicucci, reporter Inter

La sfida rimane aperta, ma l'Inter ha creato abbastanza occasioni nella ripresa e ha meritato di andare a Madrid in vantaggio. Yann Sommer ha collezionato il 21º clean sheet stagionale, ribadendo la solidità difensiva della sua squadra. Sicuramente, i nerazzurri partono in buona posizione all'Estadio Metropolitano.



Le parole degli allenatori

Diego Simeone, Atlético Madrid: "Ci siamo comportati abbastanza bene [all'andata]. Eravamo vicini a quello che cercavamo, ovvero bloccare un po' gli attacchi che produce una squadra come l'Inter. Alla fine loro hanno approfittato dei tanti palloni che abbiamo perso e hanno colpito in contropiede".

Simone Inzaghi, Inter: "[L'andata] ci lascia sensazioni positive; è stata una prestazione straordinaria contro grandi avversari. Il nostro unico rammarico è non aver vinto con più gol di scarto, perché quella a Madrid sarà una partita intensa".

"Finora abbiamo fatto molto bene, ma i mesi più importanti sono marzo e aprile. I ragazzi devono andare avanti. Mi piace vederli allenarsi, ma sappiamo che ci saranno difficoltà come partite combattute, stanchezza e infortuni".