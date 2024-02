Inter-Atlético Madrid 1-0: decide Arnautović

L'Inter piega l'Atlético Madrid e conquista un piccolo ma prezioso vantaggio nell'andata degli ottavi di UEFA Champions League. A San Siro, i Nerazzurri superano 1-0 gli spagnoli dell'ex Diego Simeone grazie a un gol di Marko Arnautović, subentrato a inizio ripresa a Marcus Thuram.

I momenti chiave 36': Il colpo di testa di Lautaro Martínez non trova il bersaglio

63': Arnautović calcia alto da due passi

79': Arnautović segna riprendendo una respinta di Oblak su Lautaro

La partita in breve: L'Atlético si inchina ad Arnautović

Lautaro Martínez AFP via Getty Images

Il primo tempo è molto tattico e a tratti bloccato e, dopo una chance per il brasiliano Samuel Lino, l'Inter si accende nel finale. Il bomber Lautaro Martínez va tre volte alla conclusione nello spazio di pochi minuti, servito prima da Nicolò Barella e poi da Marcus Thuram; l'ultima chance prima dell'intervallo è proprio per l'attaccante francese ex Borussia Mönchengladbach, ma Jan Oblak fa buona guardia.

La ripresa si apre con un cambio [forzato] per parte: nell'Inter, Arnautović prende il posto dell'infortunato Thuram mentre Stefan Savić rimpiazza l'uruguaiano José María Giménez nell'Atléti. E' subito l'attaccante austriaco ex Bologna ad avere una grande opportunità, ma il suo tiro in spaccata sul perfetto assist di Federico Dimarco termina alto.

Arriva il momento anche di Álvaro Morata, che subentra a Saúl. La squadra di Simeone va vicina al gol con Lino, che salta Matteo Darmian ma conclude male dopo il duetto con Rodrigo De Paul. Ma anche l'Inter ha una colossale occasione per passare in vantaggio, dopo una splendida azione corale: ancora una volta, però, ad Arnautović manca il "killer instinct" dopo l'illuminante appoggio di capitan Lautaro Martínez.

La squadra di Inzaghi continua ad attaccare, Oblak dice ancora di no a Lautaro Martínez ma a dieci minuti dalla fine arriva il guizzo che decide la partita. In transizione, ancora il "Toro" si presenta solo davanti al portiere sloveno che lo "ipnotizza": sul pallone vagante il più veloce è Arnautović che fa centro di sinistro malgrado il disperato tentativo di salvataggio di Lino.

Finisce 1-0 per la squadra di Inzaghi, malgrado una chance di testa per Morata. Per i Nerazzurri è la nona vittoria consecutiva tra campionato, UEFA Champions League e Supercoppa italiana, l'Atlético perde l'imbattibilità stagionale nella competizione.

PlayStation® Player of the Match: Marko Arnautović (Inter)

"Ha cambiato il volto dell'Inter nella ripresa. Buon movimento tra le linee, ha creato buone occasione e ha segnato il gol decisivo".

Commissione osservatori tecnici UEFA

Reazioni

Lautaro Martínez prova a far breccia nella difesa dell'Atléti Inter via Getty Images

Giuseppe Bergomi, Sky Sport Italia "Nella sofferenza l’Inter c’è stata, ha rischiato il giusto e ha avuto occasioni limpide. La squadra di Inzaghi è stata matura e intelligente".

Statistiche chiave

L'Inter non ha segnato soltanto in una delle 34 gare ufficiali giocate questa stagione in tutte le competizioni.

Per la squadra di Inzaghi è stata la nona vittoria consecutiva considerando tutte le competizioni.

I finalisti della scorsa edizione hanno ora perso soltanto una delle ultime 14 gare di UEFA Champions League giocate (8 successi e 5 pareggi nelle altre).

Per l'Atleti si è trattato della prima sconfitta stagionale nella competizione.

A seguire

Formazioni

Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian (Dumfries 69'), Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan (Frattesi 72'), Dimarco (Carlos Augusto 69'); Lautaro Martínez (Sánchez 88'), Thuram (Arnautović 46')

Atlético Madrid: Oblak; Molina (Pablo Barrios 68'), Witsel, Giménez (Savić 46'), Hermoso (Reinildo 68'), Lino; De Paul, Koke, Saúl (Morata 54'); Griezmann (Correa 78'), Llorente