Anteprima ritorno ottavi di finale Champions League, Barcellona - Napoli: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Barcellona e Napoli si affronteranno martedì 12 marzo nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Barcellona - Napoli in breve Quando: martedì 12 marzo (21:00 CET)

Dove: Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcellona

Cosa: ritorno ottavi di finale UEFA Champions League

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

Dove guardare Barcellona - Napoli in TV

Scopri dove guardare la partita di UEFA Champions League.

Guida alla partita

La qualificazione è totalmente aperta dopo che due degli attaccanti più temuti del calcio europeo hanno lasciato il segno nell'andata a Napoli. Robert Lewandowski ha portato in vantaggio il Barcellona verso l'ora di gioco con una rasoiata precisa ma, a 15 minuti dalla fine, Victor Osimhen ha ripristinato il pareggio con un gol di potenza e tecnica.

Ci si aspetta un ritorno ricco di emozioni dato che il Napoli non è riuscito a segnare solo in una delle ultime 14 partite in competizioni UEFA contro squadre spagnole, mentre Lewandowski ha realizzato 18 gol in 21 presenze negli ottavi di finale.

Probabili formazioni

Barcellona: a seguire

Squalificati: da confermare

In diffida: da confermare

Napoli: a seguire

Squalificati: da confermare

In diffida: da confermare

Stato di forma

Barcellona

Forma: VPVPVV

Ultimo risultato: Barcelona - Getafe 4-0, 24/02, Liga spagnola

Classifica Liga

Napoli

Forma: PPPSVP

Ultimo risultato: Cagliari - Napoli 1-1, 25/02, Serie A

Classifica Serie A

Il parere degli esperti

Graham Hunter, reporter Barcellona

Il Barcellona ha dominato e ben impressionato per gran parte della gara d'andata, giocando sin dalle prime battute con concentrazione, intensità e creatività. Tuttavia i campioni di Spagna alla lunga sono calati e il Napoli è cresciuto, facendo tirare un sospiro di sollievo ai blaugrana per il fischio finale.

Vieri Capretta, reporter Napoli

Un inizio difficile ma una grande reazione. I Partenopei sono cresciuti lentamente nell'andata, prendendo sempre più il controllo del possesso e avvicinandosi in maniera pericolosa alla porta di Marc-André ter Stegen. Naturalmente toccava a Osimhem fare la differenza per il Napoli, cosa che ha fatto segnando un gran gol alla sua prima presenza nel 2024. Adesso tutto è possibile in casa del Barcellona.

Le parole degli allenatori

Xavi Hernández, allenatore Barcellona: "Sono arrabbiato perché meritavamo di più. Non è un buon risultato da portare a Barcellona perché avremmo dovuto vincere. È emblematico della nostra stagione: ogni volta che dobbiamo vincere, non ci riusciamo. Tuttavia, giocando così, saranno più le vittorie che le sconfitte".

Francesco Calzona, allenatore Napoli: "Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma mi sono congratulato con i giocatori per questa prestazione. Abbiamo lottato, abbiamo fatto un buon secondo tempo e un ottimo quarto d'ora finale. Mi è piaciuto molto lo spirito. Alla fine abbiamo creduto anche di poter vincere questa partita".