Le gare di mercoledì: Porto e Paris completano il tabellone degli ottavi

La corsa per gli ultimi due posti nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League si conclude sul filo di lana, con Porto e Paris Saint-Germain che completano il tabellone degli ottavi.

L'Anversa saluta l'Europa con una storica vittoria contro il Barcellona, che riesce comunque ad arrivare primo nel girone come Atlético Madrid e Dortmund.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della sesta giornata.

Gruppo E

L'Atlético conquista il primo posto nel Gruppo E con una vittoria convincente. I padroni di casa aprono le marcature con il quinto gol stagionale di Antoine Griezmann in Champions League dopo una bella azione di Samuel Lino. Quest'ultimo raddoppia al 6' della ripresa, mentre Álvaro Morata spreca l'occasione per il terzo gol ma dimostra la sostanziale superiorità dei colchoneros sui biancocelesti.

Player of the Match: Samuel Lino (Atlético de Madrid)

Il Celtic esce dall'Europa a testa alta e riconquista una vittoria in Champions League che mancava da 10 anni. Il rigore di Luis Palma porta in vantaggio gli scozzesi al 33' dopo l'atterramento di Ramiz Zerrouki su Liam Scales. Yankuba Minteh pareggia per gli ospiti a 10' dalla fine, ma il subentrato Gustaf Lagerbielke raddoppia di testa nei minuti di recupero.

Player of the Match: Liam Scales (Celtic)

Gruppo F

Il Paris conquista il posto agli ottavi strappando un punto e superando il Milan negli scontri diretti. Dopo una serie di errori nel primo tempo, Karim Adeyemi segna il gol del vantaggio dei padroni di casa nella ripresa, ma Warren Zaïre-Emery pareggia quasi immediatamente. Kylian Mbappé va in gol e pensa di aver chiuso la partita, ma l'arbitro annulla e il Paris conclude al secondo posto dietro la formazione tedesca.

Player of the Match: Warren Zaïre-Emery (Paris)

Il gol all'84' di Samuel Chukwueze porta il Milan agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League a spese del Newcastle, che aveva iniziato la serata con l'ambizione di un posto agli ottavi. Joelinton segna il gol dei padroni di casa al 33', ma Christian Pulišić pareggia poco prima del quarto d'ora della ripresa. Dopo un tiro di Bruno Guimarães deviato sulla traversa da Mike Maignan arriva il gol vittoria del subentrato Chukwueze. Nel finale, Rafael Leão e Fikayo Tomori colpiscono un legno per gli ospiti.

Player of the Match: Tijjani Reijnders (Milan)

Classifiche finali

Gruppo G

Il Lipsia è già sicuro del secondo posto e lo Young Boys del terzo, ma se il primo tempo manca di intensità, il secondo si riaccende con tre gol nell'arco di sei minuti. Una precisa conclusione di Benjamin Šeško sblocca il risultato, Ebrima Colley risponde quasi subito in contropiede ed Emil Forsberg sferra ben presto quello che si rivelerà il colpo di grazia.

Player of the Match: Kevin Kampl (Lipsia)

L'undici di Pep Guardiola conclude il Gruppo G a punteggio pieno grazie a una vittoria a Belgrado. L'esordiente Micah Hamilton apre le marcature da posizione angolata al 19', mentre il coetaneo Oscar Bobb raddoppia dopo una volata a rete poco dopo il quarto d'ora della ripresa. In un finale frenetico, il City resiste all'assalto dei padroni di casa, che segnano con Inbeom Hwang e Aleksandar Katai prima e dopo il calcio di rigore trasformato da Kalvin Phillips.

Player of the Match: Oscar Bobb (Man City)

Gruppo H

La partita, annunciata come un testa a testa per gli ottavi, non delude. Il Porto allunga il passo quando Galeno firma il 2-1 prima dell'intervallo dopo il momentaneo pareggio di Danylo Sikan. Il potente tiro di Mehdi Taremi a inizio ripresa consolida il vantaggio e, nonostante un autogol di Stephen Eustáquio per il momentaneo 3-2, i padroni di casa dilagano con Pepe e Francisco Conceição. Nel finale arriva il gol della bandiera di Eguinaldo.

Player of the Match: Galeno (Porto)

Il 17enne George Ilenikhena realizza con freddezza nei minuti di recupero e regala all'Anversa un successo che rimarrà negli annali. Il forcing del Barcellona sembra dare i suoi frutti quando il giovane attaccante Marc Guiu segna il 2-2 (primo gol in Champions League), ma la partita finisce come era iniziata. Arthur Vermeeren apre le marcature dopo 90 secondi, Ferran Torres pareggia e Vincent Janssen firma il suo primo gol nella competizione, aprendo la strada a un acceso finale.

Player of the Match: Arthur Vermeeren (Anversa)