Cosa guardare alla terza giornata di UEFA Champions League

Il 24/25 ottobre, le 32 squadre della fase a gironi di UEFA Champions League 2023/24 continueranno a lottare per la qualificazione. La terza giornata sarà un ritorno al passato per squadre del calibro di Galatasaray, Inter e Feyenoord.

UEFA.com seleziona i principali spunti di discussione.

24 ottobre

Galatasaray - Bayern (18:45)

Inter - Salisburgo (18:45)

Man United - Copenhagen (21:00)

Siviglia - Arsenal (21:00)

Lens - PSV Eindhoven (21:00)

Braga - Real Madrid (21:00)

Union Berlin - Napoli (21:00)

Benfica - Real Sociedad (21:00)

25 ottobre

Feyenoord - Lazio (18:45)

Barcellona - Shakhtar Donetsk (18:45)

Celtic - Atlético Madrid (21:00)

Paris - Milan (21:00)

Newcastle - Dortmund (21:00)

Lipsia - Crvena zvezda (21:00)

Young Boys - Man City (21:00)

Anversa - Porto (21:00)

Cosa guardare

Il Galatasaray ci prova contro il Bayern

I campioni di Turchia cavalcano la cresta dell'onda dopo lo straordinario 3-2 sul campo del Manchester United alla seconda giornata. Se gli uomini di Okan Buruk riusciranno a battere anche il Bayern sei volte campione d'Europa, il premio sarà il primo posto nel Gruppo A.

Due giocatori della formazione turca sono particolarmente desiderosi di battere di campioni di Germania, anche se non dovranno pensare al passato. Il difensore Angeliño ha affrontato il Bayern sei volte quando giocava nel Lipsia e nell'Hoffenheim, ma non ha mai vinto.

Situazione leggermente migliore per Kerem Demirbay. Il centrocampista ha affrontato la squadra bavarese 14 volte e ha subito otto sconfitte, ma se non altro è riuscito a ottenere quattro vittorie con l'Hoffenheim e il Leverkusen. Ha anche segnato tre gol nei primi tre confronti diretti, di cui uno straordinario a Monaco nel 2016.

Highlights: Manchester United-Galatasaray 2-3

Milan contro Milan

Se Milan Škriniar dovesse scendere in campo con il Paris nel primo doppio confronto contro il Milan, i rossoneri potrebbero provare un forte senso di déjà vu.



Il nazionale slovacco affronterà il Milan per la 19esima volta in carriera (più di qualsiasi altro club), con un bilancio di 11 vittorie e quattro sconfitte.

Questa statistica sarà gradita alla squadra di Luis Enrique, che cercherà di schiarirsi le idee dopo la sconfitta per 4-1 contro il Newcastle, mentre il Milan spera che una vittoria possa rilanciare la sua stagione dopo due 0-0 nel Gruppo F.

Wieffer e le romane

Il Feyenoord di Arne Slot, che ha battuto la Roma all'andata dei quarti della scorsa UEFA Europa League, trova i cugini della Lazio al De Kuip.

Un giocatore con un ricordo particolarmente bello di quella sfida è Mats Wieffer. "Le cose vanno molto velocemente per me in questo momento", aveva detto il centrocampista dopo la vittoria a marzo. Non aveva torto: il 23enne ha segnato l'unico gol di quella partita, dopo aver debuttato con i Paesi Bassi poche settimane prima.

Wieffer, però, deve anche ricordare che a qualificarsi è stata la Roma, vincitrice ai supplementari dopo un gol in extremis al ritorno. Dal canto suo, la Lazio non è estranea ai colpi di scena, avendo segnato gol decisivi al 95' minuto di entrambe le partite del Gruppo E.

Quando si giocano le prossime partite della fase a gironi di UEFA Champions League? Terza giornata: 24/25 ottobre

Quarta giornata: 7/8 novembre

Quinta giornata: 28/29 novembre

Sesta giornata: 12/13 dicembre

Altre partite

• Il 7/8 novembre è in programma la quarta giornata, che ripropone gli incontri della terza giornata a campi invertiti.



• Christian Eriksen e Rasmus Højlund pregustano il ritorno in Danimarca, anche se la posizione del Manchester United sarà precaria indipendentemente dal risultato contro il Copenhagen alla terza giornata.

• Lo Shakhtar non aveva mai giocato in questa competizione all'inizio degli anni 2000, ma ha dimostrato di saper imparare velocemente battendo il Barcellona per 2-0 in casa già nel 2004/05. Ci riuscirà nuovamente alla quarta giornata?